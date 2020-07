Atletica, 2.27 per Tamberi a Rieti sotto gli occhi di Tortu

RIETI- Conferma il suo bel momento Gianmarco Tamberi che, nel ciclo di gare di cui si sta rendendo protagonista in questo periodo di ripresa, ha toccato la misura di 2.27 nel meeting di Rieti. Un risultato complessivamente positivo, ottenuto sotto gli occhi di Filippo Tortu (anche lui presente nella cittadina laziale), considerando anche i tre tentativi di superare la misura di 2.30 fatta registrare al Palaindoor qualche giorno fa.

Per il Gimbo nazionale è stata una settimana intensa tra gare e non solo. Martedì e mercoledì scorso il saltatore anconetano ha fatto registrare buoni risultati anche in ambito universitario e ora potrà preparare con grande tranquillità le prossime gare. Nella fattispecie sarà di scena a Roma per il Golden Gala il 17 settembre (Stadio dei Marmi) e parteciperà anche alla Diamond League di agosto.

Tornando alla sfida di Rieti, Tamberi ha superato agevolmente sia i 2.15 che i 2.22, richiedendo un solo salto extra solo per i 2.27. All’asticella di 2.31 sono arrivati gli errori decisivi che, comunque, non hanno messo in dubbio il cammino molto positivo di questo inizio 2020.