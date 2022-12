Astea, arriva il facilitatore digitale

OSIMO – Un Facilitatore Digitale per aiutare i cittadini a usare le piattaforme informatiche di Astea Spa e di Astea Energia, agevolando in questo modo pratiche e richieste e, di conseguenza, snellendo il lavoro al front office, che resta tuttavia sempre disponibile nelle sedi delle due società. Con questo obiettivo Astea Spa e Astea Energia, nell’ambito del Servizio Civile Digitale, sono diventate partner dei progetti “Social digit.All“ e “Civic digit.All”, attuati dal Comune di Osimo ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale numero 13 e dagli enti Grimani Buttari di Osimo, Croce Verde di Castelfidardo e Fondazione Ferretti di Castelfidardo.



Il programma Digit.All pubblicato il 12 maggio 2021 dal Dipartimento per la trasformazione digitale e dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevede l’apertura di sportelli di Facilitazione Digitale per velocizzare la fruizione dei servizi informatici e da remoto della Pubblica Amministrazione e dei Servizi Pubblici.



Fino a maggio 2023 il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 8,15 alle 12,30, nella sede in via Guazzatore a Osimo sarà quindi presente un Facilitatore Digitale per fornire informazioni o offrire assistenza nella gestione delle pratiche online di Astea Energia ed Astea SpA.

Dovrà aiutare gli utenti a prendere familiarità con gli “Sportello Web” e “Area Riservata Utente” presenti nei siti internet delle due società (asteaenergia.it e asteaspa.it), dove i clienti possono effettuare operazioni autonomamente e da remoto. Ad esempio possono richiedere preventivi, stipulare o disdire contratti, comunicare l’autolettura, prendere visione delle bollette, ricevere informazioni, scaricare la modulistica, semplicemente usufruendo di un proprio dispositivo connesso a Internet. Infatti dallo sportello web di Astea Energia, previa registrazione, è possibile visualizzare le bollette, pagare le fatture, esaminare i propri dati anagrafici, controllare lo storico dei propri consumi, conoscere cosa prevede il contratto di fornitura, attivare l’opzione inverno e la registrazione delle utenze.

La figura del Facilitatore Digitale, non sostituisce organismi che prestano assistenza su servizi specifici. Questa prestazione è offerta dagli Operatori Volontari del Servizio Civile Digitale che potete trovare anche in altri sportelli attivi sul territorio.