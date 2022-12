Ancona, aspettando il Natale lungo le vie del borgo di Varano

ANCONA – Natale si avvicina e anima anche le vie della frazione di Varano. «Aspettando il Natale a Varano» si svolgerà, infatti, domani, sabato 3 dicembre, e domenica 4 dicembre lungo le strade del borgo, tra luminarie natalizie e piccoli presepi che gli abitanti dello storico borgo realizzano sui davanzali delle proprie finestre. Varano sarà raggiungibile esclusivamente con bus navetta dal parcheggio dello stadio Del Conero, visti i pochissimi posti per parcheggiare. Il programma che darà lustro all’antico e minuscolo centro del paese, è ricco di iniziative che vanno dall’apertura degli stand in programma domattina alle 10, alla mostra di Vespe storiche, in collaborazione con il Vespa Club di Ancona, alla gimkana delle Vespe in programma alle 11, e poi alle 12 l’apertura delle cucine, con orario continuato fino alle 22. Alle 14 ci sarà Chiara con i suoi rapaci, ma per i più piccoli anche Bobo Contastorie, ministorie itineranti a tema natalizio, e poi spettacoli itineranti di clown, magie e bolle di sapone. Alle 15.30 è stato organizzato un gioco: Caccia all’Intruso, un percorso a premi per bambini, in collaborazione con i genitori e i bimbi di «Varano Eventi». Alle 16.30 l’apertura degli stand gastronomici con panini, castagne e vin brulé e cresciole, alle 16.30 l’arrivo di Babbo Natale e dei suoi aiutanti che ritireranno le letterine dei bambini in collaborazione con la Croce Gialla di Ancona, alle 17.30 lo spettacolo della tradizionale Pasquella di Varano, e quindi cucine aperte a pranzo e cena con orario continuato e con le specialità delle cuoche di Varano.

Il programma è più o meno lo stesso per il sabato e per la domenica, ma domenica pomeriggio è previsto anche il concerto della Corale Cruciani. Per tutta la durata della manifestazione laboratori per grandi e piccini nei locali ex Conero Ceramiche, in collaborazione con Scholanova Ancona. Maurizio Osimani, tra gli organizzatori a Varano, spiega: «Stiamo ultimando un grande lavoro, ci siamo messi tutti all’opera nel pomeriggio per questi due giorni in cui arriverà qui tanta gente. E’ una ripartenza dopo gli anni del Covid, ricominciare è sempre complicato, speriamo che regga il tempo. La gente ha sempre risposto positivamente alla nostra iniziativa, saranno due belle giornate prenatalizie. Raccomandiamo a tutti di venire a Varano con la navetta che parte dal parcheggio dello stadio, perché il borgo è piccolissimo e qui non c’è posto per le auto».