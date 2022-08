Ancona, asino fugge in strada creando scompiglio

Ferragosto movimentato con un asino che, superata la recinzione del suo paddock, si è messo a bighellonare per la strada creando pericolo per le auto in transito

ANCONA – Un Ferragosto movimentato ad Ancona, con un asino che, superata la recinzione del suo paddock, si è messo a bighellonare per la strada. È intervenuta la Polizia di Stato per tutelare la sicurezza e l’incolumità non solo dei villeggianti ma anche dell’animale.

Verso le 9 la Volante si recava in via del Conero poiché al numero unico di emergenza 112 erano pervenute numerose segnalazioni di un asino in strada che stava creando pericolo per le auto in transito. Dopo qualche passaggio di perlustrazione, l’animale veniva rintracciato su una via interna asfaltata che portava a una villa disabitata.

Gli agenti, dopo aver provveduto a mettere in sicurezza la circolazione veicolare, si sono avvicinati all’asino che, visibilmente impaurito, si rifugiava all’interno della suddetta abitazione.

Nell’attesa dell’arrivo del veterinario reperibile dell’Asl, gli operatori hanno iniziavato a contattare i residenti della zona per ottenere notizie utili in merito al proprietario dell’asino, che veniva rintracciato poco dopo.

Dopo aver accertato che l’animale non avesse bisogno di cure, l’asino è stato riaffidato al proprietario, che non riusciva a capacitarsi su come fosse riuscito ad allontanarsi dalla recinzione.