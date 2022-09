Asili nido comunali, assessore Borini: «Più domande e tariffe invariate rispetto agli anni scorsi»

Nel Comune di Ancona, per l’a.e. 2022-2023 le domande pervenute per le nuove iscrizioni ai nidi sono state 362 a fronte dei 255 posti disponibili. Fuori lista sono quindi rimasti 107 bambini

ANCONA- Ripartono domani, giovedì 8 settembre, i servizi comunali per la prima infanzia per l’anno educativo 2022/2023. Dall’8 al 13 settembre le educatrici si dedicheranno al ri-ambientamento dei bambini già frequentanti, dal 14 settembre inizieranno invece gli ambientamenti dei bambini nuovi iscritti. Per la prima settimana tutti i servizi funzioneranno fino alle 14.30, mentre a partire dal 19 settembre, dove previsto, verrà introdotto l’orario di funzionamento pomeridiano (fino alle ore 16.00, o 16.30 o 17.30).

In totale i bambini nella fascia 0-3 che usufruiranno dei servizi comunali sono 521: 501 sono i piccoli che frequenteranno i 13 nidi comunali, 20 sono i bimbi dai 24 ai 36 mesi della Sezione Primavera “L’Isola di Elinor”. Attivo da domani anche lo spazio per adulti e bambini “Il Tempo per le famiglie” rivolto ai piccoli con un adulto accompagnatore e con possibilità di scelta dell’orario di frequenza. Le iscrizioni per questo servizio sono aperte tutto l’anno. Per l’anno educativo 2022-2023 le domande pervenute per le nuove iscrizioni nei nidi di infanzia sono state 362 a fronte dei 255 posti disponibili. Fuori lista sono quindi rimasti 107 bambini e di conseguenza le famiglie si sono dovute organizzare diversamente, rivolgendosi il più delle volte ad asili privati.

«È evidente che rispetto agli anni passati, quando esaurivamo le graduatorie e avanzavano dei posti, sono aumentate le domande e quindi la necessità per le famiglie di lasciare i propri figli al nido- afferma l’assessore alle Politiche Educative, Tiziana Borini-. Il nostro obiettivo è accontentare tutti e se dovessero continuare ad aumentare le richieste ragioneremo su quali soluzioni adottare. Per quanto riguarda la graduatoria dei non ammessi, a chi è nelle prime posizioni consigliamo di aspettare in quanto spesso capita che riescano ad entrare perché qualche bimbo rinuncia al posto».

Per quanto riguarda le tariffe del Nido di Infanzia, per l’a.e. 22/23 le quote rimangono invariate rispetto agli anni precedenti. «Le tariffe sono invariate ormai da diversi anni. Nel primo mandato eravamo intervenuti con un cambiamento migliorativo importante applicando l’Isee puntuale, ovvero tariffe tarate sulla situazione economica delle famiglie- spiega l’assessore Borini-. Nonostante il caro bollette di energia e gas, le quote per frequentare i nidi rimangano invariate e qualora dovessero esserci restrizioni sull’accensione del riscaldamento, faremo in modo che non riguardino i bimbi piccoli e i bambini delle scuole».

L’assessore Tiziana Borini

L’Assessore alle Politiche Educative informa che a seguito dell’uscita della graduatoria concorsuale, per l’a.e. 2022-2023 il Comune assumerà 14 educatrici prima infanzia da destinare ai servizi educativi comunali a gestione diretta e precisamente: 2 educatrici part-time con contratto a tempo indeterminato, 2 educatrici a tempo pieno con contratto a tempo determinato, 10 educatrici part-time con contratto a tempo determinato.

«Siamo impegnati come sempre a garantire anche quest’anno la qualità del servizio, cercando di rispondere al meglio alle esigenze delle famiglie. Inviamo ai genitori l’augurio di un anno ricco di esperienze positive. Un saluto ed un augurio di buon lavoro anche a tutto il personale educativo e addetto ai servizi ringraziando per l’impegno quotidiano» conclude.