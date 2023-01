Ancona, l’asfalto di via della Madonnetta fa davvero paura

ANCONA – Le buche e l’asfalto malridotto di Ancona tornano al centro della discussione tra anconetani grazie alla segnalazione di un cittadino che lamenta la situazione di via della Madonnetta, quella che dal Pinocchio conduce verso Candia e verso Sappanico. La storia che racconta in un post merita di essere letta: «Il 28 giugno caddi dallo scooter – racconta Walter su un gruppo Facebook – a 40 all’ora all’inizio di via della Madonnetta dopo il Pinocchio in uno delle decine di migliaia di solchi sull’asfalto disastrato di Ancona. Cinque giorni di ospedale, venti medicazioni e quattro mesi per la guarigione, e non chiesi neanche alcun risarcimento per non sporcarmi le mani con il primo imbecille che mi avrebbe detto ‘ma come mai c’è caduto solo lei?’. Tutto è rimasto uguale. A centro metri dall’incrocio per Casine di Paterno il 17 settembre feci altre foto ma tutto restò uguale. Mercoledì scorso c’era un furgone del Comune con ben tre addetti che, secondo me, avrebbero asfaltato tutta la strada. Invece un po’ d’asfalto e un dislivello rimasto di più di dieci centimetri. Con lo scooter è morte certa! Lungo la strada fino a Montesicuro dal Pinocchio è brutta, per Candia idem! Ho scritto oggi anche al Sindaco, alla polizia municipale, ai Carabinieri…”.

Tanti i commenti sotto al post pubblicato da Walter e molte le conferme di chi frequenta quella strada, specie in scooter e moto. Insomma un post ben circostanziato e supportato da diverse altre opinioni, e le foto del lettore spiegano il pericolo di quel tratto di strada, dove l’asfalto è davvero ridotto malissimo, tra grosse buche, rattoppi, cicatrici, crepe, improvvisi dislivelli e avvallamenti. Una situazione critica che il maltempo di questi giorni non fa che peggiorare.