L’Arte in movimento, in Ancona si inaugura la mostra “Velocità & Visione” di Andrea Polcri

ANCONA – Nel panorama contemporaneo, pochi eventi riescono a fondere con coerenza arte, innovazione economica e la passione per il motorsport. La mostra personale “Velocità & Visione” di Andrea Polcri, organizzata dalla galleria jesina Feu!Lab – Incontri d’Arte e ospitata nella suggestiva location di Palazzo Cresci Antiqui in Via della Loggia 5, sede di Azimut Capital Management, si propone esattamente in questa direzione, offrendo una narrazione poliedrica e audace.



La scelta di collocare l’esposizione in un ambiente dove l’economia e la tradizione si intrecciano è lungi dall’essere casuale. L’evento, infatti, non si limita a celebrare la velocità e l’adrenalina delle corse, ma si apre a una riflessione critica sul modo in cui l’innovazione tecnologica e la cultura degli investimenti possano alimentare e ispirare la creatività. In questo contesto, l’evento si trasforma in un laboratorio di idee, dove l’arte diventa ponte tra mondi apparentemente distanti. È in questo senso che il dialogo con la Carrozzeria Morichelli di Jesi, partner eccellente nel restauro di auto d’epoca, diventa parte integrante della riflessione estetica, sottolineando come l’atto di conservare e trasformare si rifletta anche nell’atto creativo.



Andrea Polcri, artista toscano con un background nelle arti grafiche, ha saputo trasformare la sua passione per il motorsport in una ricerca artistica che va oltre la semplice rappresentazione di auto da corsa. Le sue opere, realizzate con tecniche miste che spaziano dall’acrilico all’acquerello fino alla stampa digitale, sono un’esplosione di colore, energia e movimento. Ha esposto in importanti contesti legati al mondo dell’automobilismo, da Le Mans Classic alla Targa 66 in Florida, fino a collaborazioni con piloti e storici del motorsport. Le sue opere sono molto più che ritratti di auto leggendarie: raccontano storie di coraggio, sfide e passione, trasformando l’adrenalina della pista in arte. L’inaugurazione della mostra sarà un’esperienza immersiva non solo nell’arte, ma anche nei sapori del territorio. Durante il vernissage, gli ospiti potranno gustare un buffet accompagnato dai vini biologici della Cantina Pietro 17 di Staffolo, eccellenza vinicola delle Marche. Un’occasione per brindare all’incontro tra arte, motori e cultura, in un contesto raffinato e dinamico.