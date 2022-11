Ancona, ecco l’albero di Natale in piazza Roma

ANCONA – L’albero di Natale di Leroy Merlin è montato: hanno provveduto gli addetti del Comune di Ancona, stamattina, lungo corso Garibaldi all’altezza di piazza Roma. Difeso dai cubi di cemento di sicurezza, ecco l’abete che sarà adornato nei prossimi giorni, pronto a risplendere in tutta la sua maestosità durante le festività natalizie, contornato dagli eventi previsti per BiAnconatale edizione 2022 e dalle persone che animeranno le vie del centro cittadino in occasione delle feste. Le luci si accenderanno tra pochi giorni: sabato prossimo, 26 novembre, a quattro weekend dal Natale, l’abete natalizio inizierà a risplendere in tutto il suo fulgore, tra giochi di luci, palle, festoni e altri addobbi che richiameranno intorno a sé soprattutto i bambini, nella sua tradizionale simbologia che rinnova un’usanza millenaria. Con l’accensione dell’albero inizierà ufficialmente il conto alla rovescia per il Natale. Stamattina il post dell’assessore Ida Simonella su Facebook: «È arrivato il nostro albero di Natale alto 12 metri. Ora le luci e gli addobbi, prima dell’accensione di sabato prossimo. Grazie a Leroy Merlin Italia, per aver deciso di sponsorizzare l’operazione e di festeggiare con Ancona».