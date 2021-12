In area di servizio senza mascherina, mille euro di multa dopo il controllo del mezzo

L'intervento della Polizia Stradale in autostrada, a seguito delle irregolarità emerse anche il fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni

ANCONA – Nell’ambito dei servizi di controllo disposti dal Questore e nel quadro delle indicazioni emerse in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, la Polizia Stradale ha intercettato in un’area di servizio autostradale una persona che, sebbene obbligata, non indossava correttamente la mascherina chirurgica di protezione delle vie aeree.

All’esito del controllo, esteso anche al veicolo sul quale viaggiava la medesima persona, emergevano irregolarità tali da portare al fermo amministrativo del mezzo per 30 giorni e all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 998 euro.