Arca Fondi e Bper Banca a Portonovo insieme ai volontari per un mare più pulito

ANCONA – Grazie ad Arca Fondi e Bper Banca la spiaggia di Portonovo adesso è più pulita. Nei giorni scorsi sono stati raccolti 62 chili di rifiuti, nello specifico 45 kg di plastica e altri 17 di indifferenziato.

La sfida, raccolta da molti volontari, ha visto la formazione di più squadre con l’obiettivo comune di ripulire la baia. La spiaggia anconetana è stata al centro del progetto promosso da Arca Fondi SGR in collaborazione con Bper Banca e Marevivo Onlus.

La pulizia della spiaggia di Portonovo

Simone Bini Smaghi, vice direttore generale responsabile direzione commerciale, ha commentato: «Con l’operazione a Portonovo, si chiude la stagione di interventi ambientali sulle coste, nell’ambito del progetto Arca Blue Leaders realizzato in collaborazione con Marevivo Onlus e con i volontari che, insieme a noi, hanno ripristinato la bellezza di un sito tra i più belli d’Italia. Anche in questa occasione, siamo scesi in campo con BPER Banca, il nostro principale punto di riferimento commerciale e con cui condividiamo la linea di azione nell’ambito strategico ESG. Contestualmente, siamo orgogliosi di annunciare che a breve riprenderà, per il secondo anno, il progetto Arca Oxygen Plus che consentirà la piantumazione di 4500 nuovi alberi che si aggiungono ai 3000 già installati nel corso del 2021».

Giuseppe Marco Litta, responsabile direzione territoriale centro est, ha dichiarato: «In BPER Banca la sostenibilità e la salvaguardia ambientale ricoprono un ruolo molto importante, con obiettivi precisi. Il nostro Piano Industriale prevede impegni a livello internazionale, come l’adesione ai Principles for Responsible Banking e alla Net Zero Banking Alliance, ma siamo operativi anche con numerose iniziative locali. La giornata di sabato insieme ad Arca e a Marevivo va proprio in questa direzione, dimostrando la nostra attenzione ai territori con iniziative concrete a tutela dell’ambiente. Siamo molto soddisfatti della partecipazione dei cittadini e dei risultati conseguiti».