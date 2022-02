Ancona, apre lo sportello e il bus lo trascina via: paura in piazza Diaz

ANCONA – Un boato e tanta paura: apre lo sportello e un autobus glielo porta via. È successo oggi, 7 febbraio, intorno alle 17, al Viale della Vittoria, nel pieno centro di Ancona.

Una berlina grigia della Mercedes (vecchio modello), guidata da un anziano, avrebbe accostato a destra, per non si sa bene quale motivo. Sta di fatto che l’uomo alla guida della Mercedes ha aperto la portiera senza notare un autobus che – proprio in quell’istante – stava procedendo sulla stessa corsia da via Giannelli, direzione Passetto, verso il Monumento ai Caduti, per intenderci.

A sinistra, la Mercedes coinvolta nel sinistro. A destra, la pattuglia della polizia locale intervenuta poco dopo

Sembrerebbe che l’autista del bus non abbia fatto in tempo ad evitare l’impatto, anche perché le corsie del Viale sono piuttosto strette. Probabilmente, il conducente della berlina non ha controllato lo specchietto retrovisore prima di aprire la portiera sinistra.

Ad ogni modo, lo sportello, dopo l’urto, ha ruotato di quasi 180 gradi. Il tutto è avvenuto all’altezza di piazza Diaz, sotto gli occhi intimoriti dei passanti e dei bambini che spesso, a quell’ora, si ritrovano in piazza per giocare.

Fortunatamente, non si registrano feriti, anche se l’anziano ha rischiato grosso. Sul luogo del sinistro, per i rilievi del caso, è intervenuta una pattuglia della polizia locale.