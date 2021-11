Ancona, appuntamento con gli Artificieri in Piazza Cavour. “La Polizia in mezzo alla gente, per la gente”

L'appuntamento è per sabato 20 novembre dalle 16 alle 20 in Piazza Cavour dove il nucleo specializzato presenterà la sua attività ad adulti e bambini

ANCONA – Prosegue l’azione di vicinanza alla popolazione avviata dal nuovo questore di Ancona Cesare Capocasa. Dopo aver attivato una pattuglia, avviando nelle aree centrali il servizio di polizia di prossimità, proseguono anche le iniziative del sabato pomeriggio che vedono agenti della Questura di Ancona in prima linea sul territorio.

Domani 20 novembre, il personale del Nucleo Artificieri della Polizia di Stato, sarà in Piazza Cavour dalle 16 alle 18 per presentare la propria attività alla popolazione adulta e ai bambini. Un appuntamento importante per conoscere meglio le attività svolte dalla Polizia, che rientra nell’ambito dell’iniziativa “Polizia in mezzo alla gente, per la gente”.

I reparti Artificieri in particolare costituiscono una specialità della Polizia di Stato, che si occupa di emergenze, legate ad esplosioni, alla messa in sicurezza dell’area e al disinnesco di ordigni. Inoltre intervengono successivamente ad esplosioni, già avvenute, per rintracciarne le cause e come specialisti nelle indagini di polizia giudiziaria.

Personale altamente qualificato, sia dal punto di vista attitudinale, che fisico e psicologico, che partecipa spesso in attività di prevenzione in occasione di eventi che presentano condizioni di rischio, come visite di personalità, o manifestazioni delicate sul fronte dell’ordine pubblico e della sicurezza.