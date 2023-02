A Pesaro c'è grande attesa per il concerto della rock band internazionale che si esibirà alla Vitrifrigo Arena. In provincia di Ancona, invece, si continua a festeggiare il carnevale. Ecco gli appuntamenti

MARCHE- L’euforia del carnevale va oltre il Martedì Grasso e regala un altro weekend di divertimento in diverse località delle Marche. Ma non solo perché la settimana dal 19 al 26 febbraio propone eventi assolutamente da non perdere come il concerto dei Måneskin e poi tanti appuntamenti a teatro con grandi attori.

Finalmente ci siamo. Dopo tanta attesa il grande giorno è finalmente arrivato. Per la gioia di tutti i fan, giovedì 23 febbraio i Måneskin si esibiranno a Pesaro con un incredibile concerto alla Vitrifrigo Arena. La band del momento, reduce da un tour mondiale, porta anche sul palco pesarese il “Loud Kids Tour” con inizio previsto alle ore 21. Sempre in provincia di Pesaro e Urbino, al Teatro Comunale di Cagli, venerdì 24 febbraio alle ore 21, Maria Amelia Monti e Roberto Trucchetta vanno in scena con “La Parrucca”.

In provincia di Ancona, il prossimo weekend si continua a festeggiare il carnevale. Si parte da Falconara Marittima che sabato 25 febbraio si trasformerà ne “La Città di Carnevale”, la grande festa che riempirà di colori e animazione tutto il centro città. L’evento si aprirà attorno alle 14.30 con la sfilata dei carri di Chiaravalle e Montemarciano e poi, a partire dalle 16.30, la festa si sposterà in piazza Mazzini dove saranno premiati i gruppi mascherati e quelli delle scuole. Domenica 26 febbraio a Marina di Montemarciano alle ore 15 torna il tradizionale Carnevale montemarcianese con i carri allegorici e i gruppi mascherati delle associazioni locali e dei commercianti del centro storico. Anche ad Ostra domenica tutti in maschera per il Carnevale dei Ragazzi. Dalle 14:30 carri allegorici e gruppi mascherati, lancio di dolciumi, animazione per le vie cittadine e festa in piazza con musica. Saranno presenti anche la Banda della Città e le Maschere del Carnevale di Venezia.

Il Teatro Cortesi di Sirolo ospita invece sabato 25 febbraio alle 21:30 lo spettacolo dell’attore comico Dado che salirà sul palco con “Dado a tutto tondo”. Doppio appuntamento al Teatro delle Muse con “QUEEN AT THE OPERA”, lo show rock-sinfonico interamente basato sulle leggendarie musiche dei Queen in programma venerdì 24 e sabato 25 febbraio alle ore 21. A Fabriano invece c’è Elio con lo spettacolo “Ci vuole orecchio– Elio canta e recita Enzo Jannacci”. L’appuntamento è domenica prossima al Teatro Gentile alle ore 21.

In provincia di Fermo, al Teatro Cicconi di Sant’Elpidio a Mare, venerdì 24 alle ore 21:15 va in scena “Il Mercante di luce” con Ettore Bassi. Il toccante romanzo è stato scritto da Roberto Vecchioni e adattato per la scena da Ivana Ferri. Al Teatro dell’Aquila di Fermo si alza invece il sipario per “Vlad Dracula” con Christian Ginepro, Arianna Bergamaschi, Giorgio Adamo, Marco Stabile. Sono in programma due date: sabato 25 alle ore 21 e domenica 26 alle ore 17.

Musica, canto, danza. Imperdibile appuntamento sabato 25 febbraio alle ore 21 al Palariviera di San Benedetto del Tronto con il musical “La Leggenda di Belle e la Bestia”, mentre il Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno ospita sabato alle 20:30 e domenica alle 17:30 “Il berretto a sonagli” di Luigi Pirandello con il grande maestro della scena Gabriele Lavia.

Spostandoci in provincia di Macerata, a Civitanova Marche sabato prossimo alle 18 verrà inaugurata nella palazzina sud del Lido Cluana la mostra Vedo a Colori – Street Art Civitanova Marche – “Saluti dal porto-part.3″ con 70 nuove fotografie, inedite, che ricompongono cronologicamente le varie fasi dei murales dipinti in città dagli artisti dal 2018 al 2022. La mostra rimarrà fruibile al pubblico fino al 4 marzo, tutti i giorni dalle 17 alle 20.00. Al Teatro Comunale di Treia musica e attualità nello spettacolo del 26 febbraio “Tre x 2 – Tra radio e tv”. I gemelli di Guidonia, Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino si esibiranno dal vivo con gag, canzoni, imitazioni e tanti dei personaggi della loro trasmissione di successo su Rai Radio 2.