Applausi e spettacolo per il Coni Marche alla Bit di Milano

MILANO- Applausi e grandi soddisfazioni per il CONI Marche che, nei giorni scorsi, ha presentato alla Bit di Milano il suo percorso. Nella principale manifestazione in ambito sportivo legato al turismo, sono stati svelati gli appuntamenti attesi nelle Marche. A capo della delegazione nostrana c’era il presidente regionale Fabio Luna accompagnato dai componenti di giunta Marco Porcarelli e Lino Secchi, i presidenti della Federazione Italiana Scherma Giorgio Scarso e della Federazione Italiana Baseball e Softball Andrea Marcon, il vice Presidente della Federazione Ginnastica d’Italia Valter Peroni.

Fari puntati sulla grande atletica del Palaindoor di Ancona, sulla Final Eight 2020 di Basket a Pesaro di questi giorni, sulla Tirreno-Adriatico di San Benedetto del Tronto, sul Giro d’Italia che toccherà Porto Sant’Elpidio ma anche sulla Ginnastica Ritmica, gli appuntamenti di vela e il tennis con i tornei “Sergio Tacchini”, “Guzzini Challlenger” e “Apt Maggioni” pronti a raccogliere centinaia di appassionati. Grande attenzione anche allo sport paralimpico con il presidente Luca Savoiardi.

Queste le parole di Fabio Luna a margine dell’evento: «Per chi è del settore non stupirà un’agenda tanto densa di manifestazioni internazionali . Infatti le Marche, da sempre, sono terra di sport. Non solo perché la regione ha dato, e continua a dare, i natali a grandi campioni, ma anche per la qualità dei suoi impianti e per la capacità organizzativa delle istituzioni e degli operatori sportivi locali. Senza dimenticare la vivacità del suo movimento sportivo di base, il livello più importante per raggiungere risultati di vertice, sia sui campi di gara che nella dirigenza. Tutti aspetti che hanno reso le Marche, in più di un’occasione, protagoniste della scena sportiva internazionale, location ottimale per competizioni di altissimo livello. Un patrimonio costruito con lungimiranza ed impegno e che oggi rappresenta, dati alla mano, un valore anche in termini di turismo e sviluppo economico».