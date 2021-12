Ancona, apertura pedonale e visite guidate: via della Loggia torna agli anconetani

ANCONA – Verso la riapertura di via della Loggia. Il Comune di Ancona lancia la road map che riconsegnerà il tratto di strada alla circolazione. Si procede per step: intanto una riapertura pedonale. Per quella al traffico bisognerà aspettare l’inizio del nuovo anno. Ma dopo mesi di cantiere, si comincia ad intravedere la luce. Da vicolo degli Aranci verso piazza della Repubblica il passaggio è stato già sbloccato. Rimane, invece, l’ultima parte, quella più consistente, che sarà liberata intorno all’8 dicembre in base alle condizioni meteo.

Lo stato di avanzamento

Sono in fase ormai avanzata i lavori di riqualificazione della zona di via della Loggia e per il periodo natalizio i cittadini di Ancona potranno avere un’anticipazione del progetto di valorizzazione di questa parte storica della città, che sta ormai assumendo la sua forma definitiva.

Paolo Manarini, assessore ai Lavori Pubblici

«Condizioni meteo permettendo – afferma l’assessore al Lavori pubblici Paolo Manarini – i lavori si concluderanno ormai a breve. Si tratta di una operazione importante per la riqualificazione di questa parte così bella di Ancona». E soprattutto così strategica, visto che si trova affacciata sul waterfront e snodo cruciale della viabilità del centro. «Proprio nella consapevolezza di questa importanza abbiamo portato avanti un lavoro di squadra – continua Manarini – sia con gli assessori Foresi e Sediari e con i servizi dei rispettivi assessorati, sia con i commercianti e le associazioni di categoria. Tutte le fasi dei lavori sono state infatti concordate, grazie a un confronto continuo con Confcommercio, Confartigianato e Cna e con contatti diretti e personali con tutti i titolari delle attività presenti lungo la via, per conciliare al meglio le attività commerciali con quelle del cantiere. Presto i cittadini e i turisti potranno tornare a passeggiare in questa via, apprezzandone al meglio la storia e i monumenti».

L’iniziativa

A testimonianza della volontà di rendere di nuovo fruibile la via, seppure parzialmente e non ancora alle auto, il Comune ha previsto una serie di giornate di visita ai luoghi storici della zona. Dall’8 dicembre, infatti, si parte alla scoperta di via della Loggia, che è una delle più antiche e prestigiose di Ancona, con un programma di visite guidate organizzate dal Comune in collaborazione con l’Arcidiocesi Ancona – Osimo.

Le visite, gratuite e a cura di guide turistiche professionali, interesseranno i tanti siti e monumenti che si trovano lungo il tratto, dall’antico e nobiliare Palazzo Benincasa alla quattrocentesca Loggia dei mercanti. Da via Sottomare a ciò che resta dei vicoli di via Saffi fino a Palazzo degli anziani e ai magazzini del porto romano. Il clou del programma prevede la visita degli interni e dei sotterranei della chiesa di Santa Maria della Piazza dove la Diocesi sta anche allestendo un presepe. Questo il calendario delle visite e gli orari con appuntamento in piazza Roma: 8, 10, 17, 24, 31 dicembre e 6, 9 gennaio dalle ore 17 alle 19. Mentre 12, 19, 26 dicembre e 2 gennaio dalle 21 alle 23.

Appuntamento e prenotazione obbligatoria allo IAT Edicola di piazza Roma. Per prenotazioni: 3392922855 oppure via email: edicola.iat@comune.ancona.it. La partecipazione sarà consentita fino ad esaurimento posti e solamente a chi è munito di green pass.