Osimo, un’antenna in via Tonnini: residenti in protesta

OSIMO – Un’antenna per la telefonia mobile sarà presto installata nelle vicinanze delle abitazioni in via Tonnini a Osimo. Gli abitanti si sono preoccupati quando, nei giorni scorsi, hanno visto che è stata recintata l’area dove sorgerà la struttura in cemento armato su cui si verrà istallato un palo ottagonale di 30 metri con un grappolo di antenne alla sommità.

I cittadini hanno notato il transennamento e sono andati subito in allarme tanto da chiedere un intervento immediato al sindaco Simone Pugnaloni che hanno incontrato. Anche se il Comune di Osimo è dotato di un regolamento per le antenne, non può opporsi alle recenti normative nazionali che consentono alle compagnie telefoniche di acquisire tutte le autorizzazioni degli enti sovracomunali e poi presentare la richiesta per il nuovo impianto, ha detto il primo cittadino.

Le parole del consigliere Ginnetti

Polemico il consigliere di Progetto Osimo futura Achille Ginnetti: «Quello che ci lascia profondamente costernati è che il sindaco, nonostante la domanda della compagnia telefonica sia stata presentata in Comune il 20 ottobre, si è guardato bene dall’informare subito sia il Consiglio di quartiere che i cittadini della zona interessata. Abbiamo appreso dai social che, pressato dai cittadini, il sindaco ha organizzato ieri una riunione pubblica, con ben tre mesi e mezzo di ritardo. Al di là del fatto che il Comune non potrebbe opporsi all’installazione delle antenne per la telefonia, rimane un grave atto di mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini il fatto di non averli tempestivamente informati, nemmeno attraverso il consiglio di quartiere».