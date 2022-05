Anteas di Falconara e Auser di Fano insieme per l’Ucraina: presto un viaggio per portare aiuti

FALCONARA – A seguito dell’attuale crisi umanitaria venutasi a creare in Ucraina per i recenti eventi bellici che hanno determinato un massiccio esodo della popolazione verso i limitrofi paesi dell’Unione Europea, l’Anteas di Falconara e l’Auser di Fano stanno elaborando un progetto per fornire un sostegno concreto in favore di alcune famiglie ucraine. Si tratta di un viaggio, di 3.500 km., per portare aiuti fino alla Romania. Probabile partenza, il 20 maggio.



Grazie anche alla collaborazione di alcune aziende locali, le due associazioni di volontariato «intendono trasferire beni di prima necessità da mettere gratuitamente a disposizione di un Centro di Raccolta rumeno, gestito dall’ong “Adra Romania”, che si trova presso la dogana di Siret (al confine tra Romania e Ucraina) e che si occupa dell’accoglienza dei profughi».

Contestualmente alla donazione di tali beni, l’Anteas e l’Auser intendono consentire, ad alcuni profughi (6 o 7), la possibilità di trasferirsi in Italia, presso locali Centri di Accoglienza governativi che offriranno loro ospitalità (già raggiunto accordo con la Prefettura di Pesaro).

Ciascuna organizzazione di volontariato parteciperà al progetto, mettendo a

disposizione:

Anteas Falconara

-partecipazione finanziaria all’iniziativa;

-reperimento di beni di prima necessità (circa 150/200 kg);

-disponibilità di un autista;

Auser Fano

-pulmino di 9 posti e compartecipazione finanziaria

-reperimento di beni di prima necessità (circa 150/200 kg)

-disponibilità di un autista.