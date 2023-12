Annalisa Trasatti: «Un libro per la mia città. Foto, cibo e storia di Ancona»

ANCONA – Una città dalla monumentalità talmente antica da meritare un libro. A scriverlo è stata Annalisa Trasatti, conosciuta da tutto come “la sindaca di Capodimonte”, uno dei rioni più ricchi di storia di Ancona. Il volume, edito da Claudio Ciabochi, si intitola Ancona – Il libro.

«Ancona è una città dalla monumentalità antica, possente, stratificata, austera. Le sue pietre hanno infinite storie da raccontare a chi sa e vuole ascoltare – sottolinea l’autrice –. Si scalda quotidianamente al sole che si rispecchia sul suo golfo, e non si risparmia gli schiaffi dei freddi venti dell’est che sembrano averla temprata, indurita».

Il capoluogo di regione è «una città dal gusto orientale, una vera e propria Acropoli, che ti ricorda il perché gli antichi scegliessero i punti più alti, panoramici, per costruire i propri templi e celebrarne la bellezza». L’educatrice museale, nonché redattrice per Artibune, spiega come l’idea che questo libro appartenga a una collana dal titolo “Le guide in tasca” le sia piaciuta sin da subito, «perché in tasca si sceglie di tenere ciò che ci piace sfiorare, toccare, nascondere per poi ritrovare».

Il libro scritto da Annalisa Trasatti

«In questo caso, la sorpresa è la mia città, con la sua storia di oltre 2400 anni. Ve la presento come una flâneuse che comprende Ancona, perché l’ha memorizzata con i piedi, perché la abita in sintonia con gli accordi che vibrano attraverso i suoi luoghi. Tutto questo non esclude studio e ricerca, ma il viaggio che vi propongo non sarà del tutto tradizionale né prettamente nozionistico. Condividerò con voi lo stupore i tanti punti di vista che questa città può offrire, i personaggi che l’hanno attraversata, le suggestioni e la poesia che ha ispirato».

Non mancheranno le informazioni sui monumenti, le specialità gastronomiche, le bellezze naturali, le attività da non perdere e i musei da visitare. «Le mie parole saranno corredate dagli scatti, circa un centinaio, realizzati appositamente per la pubblicazione da Claudio Ciabochi. Vi lascio al piacere di una bella scoperta», conclude Trasatti, da sempre molto attiva per la rivalutazione non solo della sua città, ma soprattutto del suo quartiere, Capodimonte, che diede i natali all’attrice Virna Lisi e al pittore Francesco Podesti.

Nata (e residente) nel quartiere che guarda al porto, Trasatti si è laureata in Beni culturali con indirizzo storico artistico all’Università di Macerata discutendo una tesi sulla didattica museale. Dal 2002 lavora al museo tattile statale Omero di Ancona, dove ricopre il ruolo di coordinatrice dei servizi e formatrice specializzata in accessibilità ed educazione al patrimonio culturale per persone con disabilità visiva. È anche una guida turistica, «attività che – riflette – mi permette di monitorare costantemente il territorio in cui vivo, nonché di collaborare a progetti di valorizzazione culturale e turistica».

Autrice del saggio L’arte contemporanea e la scoperta dei valori della tattilità, con A. Grassini e A. Sòcrati (Armando editore, 2018) e redattrice per Aisthesis, scoprire l’arte con tutti i sensi, rivista locale e online del museo Omero, nonché per la rivista d’arte Artribune.com, le sue passioni e gli studi spaziano dalla poesia di Giacomo Leopardi alla musica pop, con una predilezione per la storia del Festival di Sanremo perché, come diceva Philippe Daverio, tutto serve per comprendere la straordinaria antropologia umana.

Al momento la collana, con circa novanta titoli all’attivo, si caratterizza in due distinte tipologie di edizioni, le guide tascabile da un lato e libri fotografici di grande formato dell’altro. La struttura distributiva copre gran parte del territorio nazionale (tramite i distributori Fastbook e Libro&Co) e nello specifico in modo diretto le principali librerie di Marche e Umbria, avendo comunque un canale preferenziale di vendita rivolto ai book shop museali (dal Palazzo Ducale di Urbino alla Rocca di Spoleto, dalla Galleria Nazionale dell’Umbria a Perugia alla Rocca di Gradara, dalle Cascate delle Marmore a Terni a Casa Leopardi a Recanati, ecc.). La collana editoriale Le Guide in Tasca può vantare al momento una propria pagina Facebook che raggiunge oramai oltre 70.000 follower. I titoli presenti in collana hanno venduto complessivamente, dal 2012 al 2023, circa 170.000 copie.