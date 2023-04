Animi caldi alla partita di pallanuoto, alla piscina del Passetto di Ancona arriva la Polizia

ANCONA – Nella serata di sabato scorso 15 aprile, il personale della Questura e della Squadra Volante é intervenuto presso la piscina comunale del Passetto, ove era in corso la partita di pallanuoto, valida per il campionato di serie B maschile, tra le compagini Osimo Pirates e Rapallo, in quanto erano state segnalate delle tensioni tra il pubblico e la squadra ospite. Il personale operante, giunto prontamente sul posto, sedava gli animi delle persone presenti all’ interno dell’impianto sportivo che, in tono esagitato, stava inveendo contro la Squadra ospite, invitandole ad allontanarsi dal luogo, essendo la partita già conclusa. Ció che avveniva con tranquillità, dando cosí la possibilità alla squadra ospite di riprendere i propri mezzi per il rientro a casa.

Sono in corso di valutazione l’eventuale presenza di presupposti volti all’adozione da parte del Questore di misure di prevenzione.

Durante la notte, le Squadre Volanti sono state impegnate per alcuni interventi riguardanti tensioni in famiglia e liti in esercizi pubblici. In particolare, presso un bowling e in un bar, sito in Via Flaminia. In questi ultimi interventi, il litigio é avvenuto per futili motivi, arrivando alle vie di fatto, ma l’ immediato intervento degli Agenti operanti ha evitato ulteriori conseguenze. Infatti non si sono registrati danni alle persone. É stata garantita cosí nuovamente la tranquillità pubblica.