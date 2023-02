Andrea Amici, il fotografo del cielo: «La mia prima mostra in via San Pietro: qui una delle poche camere oscure di Ancona»

ANCONA – Una mostra nella cantina fotografica di via San Pietro numero 7 ad Ancona. La galleria che verrà allestita in questi giorni riguarderà il fotografo anconetano Andrea Amici e le sue opere più belle.

Foto tratta dal profilo Instagram della Cantina fotografica

È stato lui, qualche settimana fa, a realizzare lo scatto mozzafiato della cometa dei Neanderthal in un cielo cupo, ma limpido. Una cometa, quella dei Neanderthal, che passa ogni 52mila anni e che, dopo essere stata scambiata per un asteroide, è stata scoperta circa un anno fa.

Nella foto (a lato), che è valsa ad Amici la menzione all’Istituto nazionale di Astrofica, si vede la Cattedrale di San Ciriaco e la cometa che sfreccia nel cielo dorico. Ma il fotografo era già balzato agli onori della cronaca per la sua passione verso gli obiettivi e le macchine fotografiche. Amici ha infatti più volte immortalato stelle e costellazioni.

Spesso scatta dalla sua abitazione nei pressi di uno dei più caratteristici belvederi, ma altre volte si reca sulle vette nostrane, lontano dall’inquinamento luminoso della città.

Nel 2021 il web aveva particolarmente apprezzato la sua foto sui fulmini. In quell’occasione il fotografo aveva raccontato come quella fosse «la prima volta» che fotografava fulmini. «Non mi era mai capitato prima». I suoi scatti erano stati ripresi dalla Nasa e poi Amici aveva preso parte al documentario Magicmountains.it – Storytellings Experience sui Monti Sibillini.

Nello stesso anno è stato l’autore del ritratto alla cometa di Natale, che stava passando sopra Portonovo. Le luci della notte, lì, riflettevano il fondale e sopra una cometa che spruzza il cielo con polvere di stelle. Un’atmosfera natalizia che racimolò centinaia di like in poco tempo.

Andrea Amici

Ma torniamo alla mostra: «È la mia prima volta e sono alquanto emozionato» sottolinea lui, dopo essere stato raggiunto al telefono. L’appuntamento è per sabato (18 febbraio) e domenica (19 febbraio), dalle 17 alle 21, in via San Pietro 7, ad Ancona. «Cantina Fotografica, che ospiterà l’evento, è un’associazione culturale di Ancona che si occupa di fotografia analogica e di antiche tecniche fotografiche. Qui, è attiva una delle poche camere oscure di Ancona e della provincia». Fondata nel maggio del 2017, è una realtà unica nel suo genere perché riunisce gli amanti della fotografia che finalmente trovano un luogo di aggregazione, crescita e confronto. L’associazione organizza periodicamente incontri culturali di approfondimento aperti al pubblico opera volontariamente in ambito scolastico con laboratori per ragazzi e bambini.