Ancora nessuna traccia di Marco Tantucci, la scomparsa del 44enne su ‘Chi l’ha visto’

ANCONA – Si infittisce il mistero sulla scomparsa di Marco Tantucci, il 44enne anconetano di cui non si hanno più notizie dal 28 ottobre. Da quella data l’uomo, che stava attraversando un periodo di difficoltà personali, non avrebbe dato più notizie alla famiglia.

A denunciarne la scomparsa è stata la sorella Barbara che aveva lanciato un appello sui social. Tantucci a fine ottobre si era recato a Milano per andare da amici, ma aveva poi fatto ritorno nelle Marche, perché l’ultima traccia dell’uomo, nell’anconetano, è quella relativa al suo ricovero ospedaliero a Torrette avvenuto il 17 novembre senza che però l’uomo desse notizie ai famigliari.

Anche la segnalazione fatta alla sorella, alla quale hanno recapitato un video che ritrarrebbe un uomo ad Ancona, alle Grazie, somigliante, non avrebbe portato a nulla. Secondo Barbara Tantucci: «Nin è lui». Insomma, per ora non si intravedono sviluppi e questa sera 7 dicembre la vicenda sarà affrontata dalla trasmissione di Rai 3 ‘Chi l’ha visto’.

Sul sito della nota trasmissione televisiva sono stati forniti i dettagli della scomparsa, insieme ad una descrizione dell’uomo che, secondo quanto risulta proprio sul sito, avrebbe vissuto negli ultimi tempi per strada. Il telefono dell’uomo risulta spento.