La prima dell’Anconitana al Dorico. Presenti Marconi e l’assessore Guidotti

Primo allenamento per i biancorossi di Marco Lelli nel rinnovato impianto del Viale della Vittoria alla presenza del presidente dorico e del delegato allo sport del comune di Ancona

ANCONA- L’Anconitana entra ufficialmente nel rinnovato stadio Dorico e si riprende, a tutti gli effetti, quella che è stata per anni la sua casa. Una casa dove sono state scritte le pagine più belle della storia biancorossa e che ha visto crescere decine di generazioni. Dopo l’aggiudicazione del bando per la gestione triennale dell’impianto, la società del presidente Stefano Marconi ha battezzato la nuova struttura che sarà terminata entro il 2022, dopo l’approvazione del progetto definitivo che riguarderà il rifacimento della tribuna coperta, la demolizione della gradinata con costruzione di un parcheggio sotterraneo, la collocazione dei campi da tennis in posizione adiacente al campo e la sistemazione della curva nord.

Il saluto alla squadra e ai tecnici Lelli e Goldoni

Ad assistere all’allenamento della formazione guidata da Marco Lelli (che si ritroverà d’ora in avanti sempre nel cuore del Viale della Vittoria) c’era quasi tutta la dirigenza al completo. Presente il presidente Stefano Marconi, così come il vicepresidente Robert Egidi e i dirigenti Santinelli, Morra, Bontempi e Burini. A presenziare in rappresentanza dell’amministrazione comunale è stato l’assessore allo sport Andrea Guidotti che ha scambiato due parole con Marconi prima di salutare e incoraggiare tutta la truppa biancorossa.

Da sx Egidi, Marconi e Guidotti

La squadra si allenerà tutta la settimana (la tribuna resterà chiusa per via delle disposizioni anti-Coronavirus) per poi disputare con tutta probabilità un’amichevole nel finesettimana. Nelle prossime ore si attende di conoscere avversario, luogo e orario.