Anconitana, nessuna novità dal Consiglio della Lega Nazionale Dilettanti

ANCONA- Nessuna novità per l’Anconitana derivante dal Consiglio della Lega Nazionale Dilettanti andato in scena ieri pomeriggio a Roma. I dorici del presidente Stefano Marconi, che hanno chiuso al secondo posto in classifica nel campionato di Eccellenza, sperano nell’ammissione alla prossima serie D per non interrompere il percorso di risalita che, negli ultimi due anni, ha portato alla vittoria dei campionati di Prima categoria e Promozione.

La società biancorossa dovrà attendere ancora per capire quali criteri saranno stilati dalla Lnd per completare gli organici della serie D.

Può invece festeggiare il Castelfidardo che, chiudendo al primo posto prima dell’emergenza Coronavirus, è stato ammesso in serie D come confermato sia dal consiglio federale che da quello della Lega Nazionale Dilettanti. Proprio la penultima gara prima dello stop aveva visto le due formazioni contendersi il primato con i fidardensi a centrare i tre punti interni grazie alla rete del giovane Capponi.

L’unica novità rilevante riguardante l’Eccellenza è la decisione di far retrocedere soltanto l’ultima in classifica, nella fattispecie il Sassoferrato Genga di Sergio Spuri. Dopo il consiglio federale di lunedì sembrava che a retrocedere dovessero essere le ultime tre e, invece, la Lnd ha ribaltato tutto.