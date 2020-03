Anconitana, Giambuzzi: «Mai vissuto questa situazione, speriamo che il virus si fermi»

L'esterno argentino ha raccontato il momento attuale tra il lavoro in Rays, la preoccupazione per quanto sta accadendo in Argentina e il programma di allenamenti individuali che ogni giocatore sta svolgendo a casa

ANCONA- Tra i giocatori argentini dell’Anconitana che, in questi giorni, stanno lavorando alla Rays (assunti part-time nell’azienda di famiglia dal presidente Stefano Marconi) c’è anche Esteban Giambuzzi. L’esterno sudamericano ha accolto positivamente questa occasione rivolgendo un pensiero anche ai suoi connazionali in Argentina:

«Siamo stati contenti di questa proposta lavorativa, soprattutto in questo momento. Mia moglie è con me, in Argentino sono preoccupati perchè il virus sta arrivando. C’è la quarantena e hanno già chiuso tutto, l’esperienza italiana sta aiutando. Qual’è la speranza? Che il virus scompaia e poi si potrà pensare a riprendere a giocare. Il calcio, al momento, non è il problema più grosso».

La chiusura sul momento attuale, con la squadra che sta svolgendo un programma individuale: «Fisicamente sto bene, ho recuperato dall’infortunio. Ora stiamo svolgendo un lavoro individuale da fare a casa. Ci manca non allenarci tutti insieme come prima. Una situazione del genere non l’avevo mai vissuta».