Anconitana, al Del Conero c’è l’esame San Marco Servigliano Lorese

ANCONA- Dopo la vittoria in Coppa Italia di mercoledì sul Valdichienti Ponte (2-4) l’Anconitana cerca i primi punti del suo campionato di Eccellenza. I dorici di Marco Lelli, archiviati la brutta sconfitta di Marina e il pareggio con la Vigor Senigallia, attendono la visita del San Marco Servigliano Lorese per centrare il primo brindisi stagionale anche nel massimo campionato regionale. Per farlo, come spesso ripetuto dall’allenatore, dovranno approcciare la gara nel miglior modo possibile affidandosi in avanti ai soliti Marabese, Kerjota e Falconieri, schierato ancora in posizione di punta centrale. Unico indisponibile il mediano Ndiaga Seck, alla prese con un problema muscolare che perdura ormai da un po’ di tempo.

Il Servigliano, dal canto suo, è reduce dalla bella vittoria per 3-2 con il Fossombrone e arriva ad Ancona con la classica mente sgombra di chi non ha nulla da perdere. Mister Daniele Marinelli, subentrato in estate a Renzo Morreale (oggi direttore sportivo del Porto Sant’Elpidio in Serie D), potrà contare anche sui centrocampisti Lorenzo Rapagnani e Matteo Maresca arrivati proprio in questa settimana dal mercato in entrata. In avanti fari puntati sulla coppia Bucci – Di Nicola che bene ha fatto contro la compagine forsempronese vincitrice dell’ultima Coppa Italia regionale di categoria.

A dirigere l’incontro sarà il signor Andrea Giorgiani di Pesaro coadiuvato da Laura Gasparini di Macerata e Alberto D’Ovidio di Pesaro. Il match sarà visibile sul canale 12 di èTv Marche oppure ascoltabile sulle frequenze radiofoniche di Radio Tua. Quanto a Sangiustese – Anconitana, quarta giornata in programma per il 18/10, la Figc Marche deciderà sulla disputa (nove giocatori della formazione di casa sono in quarantena e Sangiustese-Urbania di questo weekend è stata rinviata) solo all’inizio della prossima settimana.