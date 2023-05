Vuole entrare all’Erap fuori orario, arriva la polizia

ANCONA – Nella scorsa mattinata, le Squadre Volanti, su disposizione della centrale operativa, sono intervenute presso l’Erap dove una guardia giurata in servizio aveva segnalato la presenza di una persona che voleva entrare negli uffici fuori dall’orario di apertura al pubblico. Gli Agenti una volta sul posto hanno appreso dall’addetto alla vigilanza privata che un uomo avrebbe preteso di avere un colloquio con il dirigente dell’ente per un presunto danno che avrebbe subito, senza sentir ragione sul fatto che l’apertura degli Uffici per il pubblico era prevista in orario pomeridiano, tanto che avrebbe colpito a pugni le porte in vetro.

L’uomo, già noto alle forze di polizia e già sottoposto a misure di prevenzione di pubblica sicurezza, si sarebbe giustificato sostenendo che voleva essere risarcito dall’Ente per il mancato guadagno alla sua attività. L’Ente aveva incaricato una ditta di effettuare dei lavori di manutenzione presso l’abitazione da lui occupata, per i quali era stato costretto a rimanere in casa, per tutta la durata dei lavori, per custodire i propri animali.

Riportata la situazione alla calma, i poliziotti hanno invitato l’uomo a tenere un comportamento più consono e a rispettare l’orario di apertura dell’Ufficio. Raccomandazioni che però non sarebbero state raccolte dall’uomo che, poco tempo dopo, avrebbe tentato con forza di accedere negli Uffici. L’uomo avrebbe provato ad aprire la porta d’ingresso, ostacolando l’ingresso e l’uscita dei dipendenti e degli utenti, e avrebbe rivolto frasi ingiuriose alla guardia giurata.

Per tale motivo è stato chiesto ulteriormente l’intervento della Polizia. Gli Agenti, a seguito di denuncia sporta dalla guardia giurata, hanno deferito l’uomo all’Autorità Giudiziaria per resistenza a incaricato di pubblico servizio. per violenza privata e per interruzione di pubblico servizio.