Elisoccorso notturno da Falconara quasi al via, si slitta di qualche giorno

ANCONA – Dovrebbe partire massimo entro fine settimana o i primi giorni della prossima, il volo notturno dell’eliambulanza nella Regione Marche, dalla base di Falconara. Decolli e atterraggi potenzialmente avrebbero potuto prendere avvio dalla base ubicata all’Aeroporto Sanzio di Falconara già da ieri (2 settembre), in seguito all’ordinanza siglata dal direttore dell’Aeroporto che permette il trasferimento dei feriti all’ospedale di Torrette. Ma, anche se la base è pronta, il volo potrebbe slittare di qualche giorno. Infatti come spiega la direzione ospedaliera di Torrette, «nonostante l’Azienda sia pronta, abbiamo appreso solo oggi che per motivazioni di carattere amministrativo, relative alla scambio di documentazione fra Enac e ente gestore del volo, per la certificazione delle basi, ci potrebbe essere uno slittamento sui tempi».

Una procedura, quella per garantire il servizio, molto complessa, che ha coinvolto molti soggetti, in una corsa contro il tempo per attivarla prima possibile. La sua messa a punto ha visto coinvolti ENAC, Aerdorica, ENAV, Polizia di Stato, Aeroclub, Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Primo Soccorso Aeroportuale, Air BP, Babcock, Asur, Ospedali Riuniti e la Centrale Operativa del 118.