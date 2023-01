Tra voli e treni, le nuove opportunità di viaggio per i marchigiani

Con i nuovi voli che scatteranno verso Parigi e Londra, e i collegamenti via treno per Monaco e Vienna per i marchigiani si moltiplicano le possibilità di viaggio

ANCONA – Con le vacanze di Natale ormai alle spalle, si guarda già alle prossime occasioni per viaggiare: sono diverse le novità che attendono i marchigiani. Monaco, Vienna e Parigi si fanno più ‘vicine’ grazie al nuovo collegamento ferroviario Obb che prenderà avvio in estate (per Monaco e Vienna) e ai nuovi voli per Parigi, mentre la Croazia, meta estiva molto ambita dalle regioni che si affacciano in Adriatico, come le Marche, diventerà ancora più ‘alla portata’ con l’ingresso dal primo gennaio nell’Euro e nell’area Schengen.

Un passaggio grazie al quale sono stati soppressi 73 valichi di confine e 12 nei porti, mentre per il traffico aereo bisognerà aspettare l’orario di volo estivo che scatta a fine marzo.

Parigi e Londra

I nuovi collegamenti aerei per Roma, Milano e Napoli che partiranno dall’aeroporto di Ancona e collegheranno le Marche con i più importanti aeroporti nazionali e internazionali permetteranno ai marchigiani di viaggiare più agevolmente potendo partire dal Sanzio, con sconti riservati ai residenti come era stato annunciato nei giorni scorsi dall’amministratore delegato dell’International Airport delle Marche, Alexander d’Orsogna.

Tra le altre novità che nel 2023 favoriranno il turismo in ingresso nelle Marche, ma anche la possibilità per i marchigiani di spostarsi in aereo per viaggi di piacere o di lavoro, sarà attivato anche il volo diretto per Parigi, meta turistica europea ambita, mentre la rotta su Londra sarà raddoppiata perché ai voli Ryanair verso l’aeroporto di Stansted si aggiungeranno quelli di Easy Jet, che collegheranno Ancona con l’aeroporto di Gatwick.

Monaco e Vienna

Da Ancona si potranno raggiungere Vienna e Monaco in treno senza neanche accorgersi del tragitto, viaggiando comodamente di notte. Sarà possibile a partire dal mese di giugno 2023, quando sarà attivato il collegamento stagionale Obb Nightjet. Ancona, potrà essere raggiunta dai turisti austriaci che potranno affollare le spiagge della nostra costa, mentre i marchigiani a loro volta potranno visitare Monaco e Vienna durante le vacanze estive.

Il collegamento sarà attivo nel periodo tra il 10 giugno e il 9 settembre. Il Nightjet 40233 collegherà Vienna via Bruck/Mur, Klagenfurt, Tarvisio, Bologna, Rimini, Riccione, Cattolica per arrivare a Pesaro e ad Ancona, mentre il Nightjet 295 andrà da Monaco via Salisburgo e da Villach insieme al NJ 40233 sempre fino ad Ancona.

Croazia

Anche la Croazia sarà più a portata di vacanza, diciamo così. La meta è molto gettonata nel periodo estivo dai marchigiani visto che si trova proprio dall’altro lato del mare Adriatico e ci sono diversi collegamenti via traghetto che partono dal porto di Ancona.

Il Paese dal 1° gennaio 2023 ha adottato l’Euro come mezzo di pagamento, abbandonando la moneta nazionale, la kuna croata, un aspetto che semplifica sicuramente la vita agli italiani che potranno finalmente pagare con la stessa moneta senza essere costretti al cambio di valuta.