Ventisei famiglie chiedevano interventi: grazie agli agenti, il contatto con la persona che abitava l'immobile, ora trasferita in una struttura. Nella casa in opera lo smaltimento differenziato, da parte di una ditta specializzata. La missiva al Questore

E’ pervenuto al Questore di Ancona, Dr. Cesare Capocasa, il ringraziamento di un intero condominio, sito in Largo Belvedere n.9 e n. 10 (ove risiedono circa 26 famiglie), per l’operato di Mattia ed Eleonora, i Poliziotti di Prossimità.

Da anni i residenti non riuscivano ad ottenere interventi mirati, volti ad impedire il proliferare di una colonia di volatili, che, come si è poi potuto appurare, avevano fissato in un’abitazione di una residente, il proprio rifugio e nido, tanto da deporvi addirittura le uova.

Purtroppo, malgrado i diversi tentativi, non si era riusciti mai ad accedere all’abitazione interessata, con conseguenti disagi e problematiche di natura igienico-sanitaria.

Grazie invece alla pacata ed educata determinazione di Eleonora e Mattia, gli operatori sono riusciti a stabilire un contatto, ad accedere all’interno dell’abitazione ed accertare la drammatica condizione in cui si trovava l’immobile.

Inoltre, in virtù di quanto appurato è stato possibile intervenire a tutela della persona che abitava l’immobile, con un intervento sanitario mirato, il trattenimento presso una struttura dedicata e la nomina di un amministratore di sostegno.

L’abitazione, in cui è stata constatata la presenza di immondizia e rifiuti di varia natura, è tutt’ora oggetto di un’opera di smaltimento differenziato, da parte di una ditta specializzata.

Come riferito nella missiva di ringraziamento dall’Amministratrice del Condominio: «Coloro che si trovavano presenti, al momento, hanno assistito, con quanta competenza e fermezza, senza mai abusare dell’uniforme, gli operatori esercitassero le loro mansioni».

Il Questore Capocasa: “Vicini alla gente, tra la gente” è lo spirito del servizio, che gli Uomini e le Donne della Polizia di Stato svolgono, quotidianamente, nell’interesse della collettività.