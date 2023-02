Ancona, vola dal quarto piano: 14enne miracolata

ANCONA – Ragazzina 14enne miracolata dopo un volo di 12 metri. È successo ad Ancona, in una palazzina con corte interna. È qui che alcuni residenti si sarebbero accorti del corpo dell’adolescente, alle 16.30 di ieri (giovedì 16 febbraio). La ragazzina era priva di conoscenza.

Stando a una prima ricostruzione, dopo un diverbio per un ragazzo, avrebbe aperto la finestra e si sarebbe lanciata nel vuoto. Al momento del fatto, sembra che i genitori non fossero in casa.

Sul posto, i Carabinieri, le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco. Non si esclude che la Procura dei minori possa aprire un’inchiesta per fare (ulteriore) luce sulla vicenda.

La 14enne, arrivata in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette, ha riportato una frattura alla caviglia e delle lesioni (non gravi) a una vertebra, per la quale sarebbe stata sottoposta ad intervento chirurgico. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.