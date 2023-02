Virus gastrointestinali, epidemia nelle scuole. Fabiani: «Un 50% degli accessi in Ps per forme virali dell’apparato gastroenterico»

ANCONA – «C’è una recrudescenza di forme virali dell’apparato gastroenterico nei bambini». Lo rende noto la responsabile del Pronto Soccorso dell’Ospedale Salesi di Ancona, Elisabetta Fabiani. Ad essere colpiti sono i bambini delle scuole, dall’infanzia alle medie, e le classi sono decimate.

«Una epidemia che abbiamo già visto più volte nei mesi scorsi e che nelle ultime settimane ha registrato una recrudescenza» tanto che «un 50% circa degli accessi giornalieri in pronto soccorso è proprio legato a queste forme».

I sintomi che si presentano sono soprattutto vomito e diarrea, generalmente senza febbre e con un decorso abbastanza rapido, che si risolve in circa un paio di giorni. La dottoressa Fabiani consiglia in questi casi di prestare attenzione all’idratazione dei bambini e dei ragazzi colpiti da queste forme virali.

«Meglio evitare le soluzioni casalinghe fai da te come acqua con sale e zucchero – spiega – in questi casi è bene utilizzare soluzioni a base di sali minerali e zuccheri in rapporto bilanciato per l’età pediatrica, utili per recuperare i liquidi persi negli episodi di vomito e diarrea».