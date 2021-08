Ancona: picchia il padre nel sonno, anziano finisce in ospedale

È successo nella notte, in via Ascoli Piceno. L’uomo, 72 anni, è stato soccorso dalla Croce Gialla. Sul posto anche una volante è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri

ANCONA – Scoppia un litigio in casa, tra padre e figlio e a rimetterci è stato il genitore. L’uomo, 72 anni, ieri sera, lunedì 2 agosto, aveva ripreso il figlio con cui vive, in un appartamento di via Ascoli Piceno, e tra i due era scoppiata una violenta discussione. Ad aggravare la lite ci si è messo l’alcol. Entrambi infatti, sembrerebbe dalle prime informazioni, erano alticci e quindi non lucidi nei pensieri e nei gesti. Questo avrebbe accesso la miccia della discussione con urla, insulti e qualche spintone dettato dalla rabbia reciproca.

Tutto sembra essersi placato tanto che il genitore era andato anche a dormire. Nel sonno però il figlio lo ha aggredito, sul letto, riempiendolo di botte. Alla fine c’è stato bisogno delle cure sanitarie per l’anziano padre accompagnato in ambulanza, all’ospedale di Torrette, dalla Croce Gialla. Sul posto la polizia per approfondire la questione è valutare eventuali risvolti penali a carico del figlio. In ausilio alla volante è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri.

(Servizio in aggiornamento)