Ancona, violenta rissa con mazze e coltelli: dopo le denunce, daspo per 4 persone

Lo scontro era avvenuto in via Marconi: l'episodio ha determinato l'emissione di 4 provvedimenti volti ad impedire il reiterarsi dei comportamenti

ANCONA- Nei giorni scorsi personale dei Carabinieri del Norm di Ancona, aveva denunciati di quattro giovani, due originari del Bangladesh ed altri due di origine pakistana, i quali si erano resi responsabili di una rissa violenta in via Marconi lo scorso 6 giugno, mediante l’utilizzi di mazze e coltelli.

L’episodio – oggetto di attenta valutazione da parte della Divisione Anticrimine della Questura di Ancona per l’immediato allarme sociale destato e per la connotazione della fattispecie nell’ambito delle possibili bande giovanili, data anche la provenienza etnica diversa dei giovani coinvolti – ha determinato l’emissione di quattro provvedimenti Daspo Urbani, di competenza del Questore, volti ad impedire prontamente il possibile reiterarsi dei comportamenti illeciti.

Per tanto a seguito di istruttoria della Divisione Anticrimine della Polizia di Stato, nei confronti dei quattro giovani è stato disposto il D.Ac.Ur. per un anno per l’area urbana compresa tra via Marconi e XXIX settembre, con il divieto di accedere ai pubblici esercizi ed ai locali di pubblico intrattenimento situati in loco, nonché di stazionare in prossimità degli stessi.