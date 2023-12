Vigilia, caccia al regalo last minute. Confesercenti Marche: «Si punta su regali utili. Abbigliamento penalizzato dall’online»

ANCONA – Scatta la corsa al regalo last minute. Oggi giorno, di Vigilia la maggior parte dei negozi è aperta per gli ultimi acquisti prima di Natale. Il commercio conta di risollevarsi dopo un anno poco brillante a causa dell’inflazione e di un generale clima di sfiducia nei consumatori.

«Per quanto riguarda gli acquisti dei regali di Natale – dice Sandro Assenti, presidente Confesercenti Marche – il trend rispecchia sostanzialmente quello dell’anno scorso, nonostante i rincari» che hanno tolto potere di acquisto ai consumatori. «Si punta sui regali utili – spiega – come i prodotti di enogastronomia, i prodotti di bellezza, ma c’è anche un ritorno all’acquisto dei libri». Con il carrello della spesa lievitato sono in molti a regalare per questo Natale vini, formaggi stagionati, miele, olio, prodotti utili nelle dispense delle famiglie.

Sandro Assenti, presidente Confesercenti Marche

Il settore più penalizzato, prosegue Assenti, è quello dell’abbigliamento: «Ormai moltissimi acquistano capi d’abbigliamento online, questo è il settore che soffre più di tutti». Oggi è l’ultimo giorno per gli acquisti e le file nei negozi non mancano, ma il mercato dei regali di Natale quest’anno ha preso avvio in anticipo con il Black Friday, le famiglie alle prese con il costo dei mutui lievitati, con le bollette e il carrello della spesa che hanno eroso gli stipendi hanno approfittato di tutte le occasioni utili per risparmiare. «C’è stato un flusso costante nelle ultime settimane» con picchi nei weekend. Ieri e oggi le due giornate da bollinbo nero a caccia del regalo dell’ultimo minuto.