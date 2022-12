ANCONA – Sono oltre 12mila gli interventi di soccorso tecnico urgente eseguiti dai Vigili del Fuoco di Ancona nel 2022, con un incremento del 30% rispetto al 2021, a causa delle due emergenze che gli uomini delle fiamme rosse si sono trovati a gestire in prima linea: l’alluvione del 15 settembre che ha devastato Senigalliese e Pesarese, e il terremoto del 9 novembre con le scosse localizzate al largo della costa Pesarese e Anconetana.

Il dato è stato fornito dal comandante Pierpaolo Patrizietti durante la conferenza stampa, che si è svolta nella sede del Comando in via Bocconi ad Ancona, in occasione delle celebrazione di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco. Un dato «approssimato per difetto» e «sottostimato» ha spiegato il comandante, in quanto ogni intervento eseguito, anche se contempla più verifiche vene ‘conteggiato’ come intervento unico.

Pierpaolo Patrizietti, comandante Vigili del Fuoco di Ancona

Ad esempio nel caso dei sopralluoghi per le verifiche di agibilità negli edifici in seguito al sisma un condominio con più appartamenti da controllare viene considerato intervento unico, così come l’intervento in occasione dell’alluvione che ha comportato la partecipazione di più squadre anche una cinquantina di uomini.

A fine mese «arriveremo probabilmente a 13mila» ha spiegato, evidenziando che mediamente il comando eseguiva in un anno circa 8mila interventi. «Tra alluvione e sisma siamo stati sempre convolti» ha detto e aprendo la conferenza ha ringraziato tutti gli operatori coinvolti, i quali hanno dato il massimo.

Entrando nel merito de dati relativi alle due emergenze (alluvione e sisma) Patrizietti ha spiegato «il territorio ha dato la massima disponibilità, sia dal punto di vista dei funzionari, dei capiturno che hanno organizzato il soccorso e il personale amministrativo che a seguito dell’emergenza deve sistemare le ‘carte’, ma soprattutto il personale operativo che abbiamo visto si è impegnato al massimo».

Per quanto concerne l’emergenza alluvione, i Vigili del Fuoco nella mattina del 16 settembre erano presenti con 280 uomini, sia del Comando di Ancona, che da altri comandi della regione e di altre regioni. «Abbiamo espletato 1.400 interventi – ha detto – in breve tempo, nei primi 10-15 giorni».

Tra gli interventi per l’alluvione, spiccano la ricerca dei dispersi, con il coordinamento delle operazioni in capo proprio alle fiamme rosse, il soccorso alle persone, con il ritrovamento dopo poche ore dalla catastrofe, del 23enne Simone Bartolucci (salvatosi perché riuscito ad aggrapparsi ad un albero), il figlio di Brunella Chiù, la donna ancora dispersa, le cui ricerche sono riprese ieri, dopo una sospensione legata all’emergenza sisma.

«Proprio ieri – ha spiegato il comandante Patrizietti – abbiamo fatto una nuova battuta di ricerca» e «continueremo ancora, sperando di raggiungere il risultato che tutti auspichiamo, abbiamo dato il massimo. Dal 15 settembre fino al 15 ottobre, 100 persone erano impegnate lungo il fiume Misa e il Nevola, 5o Vigili del Fuoco, più Carabinieri, Guardia di Finanza e volontari, l’impegno è stato massimo».

«Per il sisma dal 9 novembre al 26 novembre, abbiamo eseguito oltre 2.600 verifiche statiche, il 90% delle quali concentrate nel territorio del comune di Ancona – ha detto – tanto per fare un raffronto con il sisma del 2016, dal 30 ottobre, quando ci fu la scossa forte, fino al 30 novembre, il Comando di Ancona su tutto il territorio provinciale aveva effettuato 2mila verifiche».

Inoltre, ha spiegato che all’esito dei sopralluoghi e delle verifiche tecniche sugli edifici le inagibilità totali sono state una quarantina ad Ancona, con 130 persone evacuate dalle loro abitazioni.

