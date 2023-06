Ancona, al Viale della Vittoria i cespugli fin dentro la carreggiata. Passeggiata (troppo) verde

I pedoni devono sporgersi fin sotto le macchine per scorgere le auto in transito e avere il via libera per passare. Intanto, anche i parchi cittadini non versano in condizioni ottimali

ANCONA – Verde incolto, cespugli da potare al viale della Vittoria. E intanto cede un albero. Stiamo parlando del viale più centrale di Ancona, quello che – per intenderci – collega la zona del centro al quartiere del Passetto.

Ultra trafficato, il viale, in questi giorni, è davvero troppo rigoglioso. I cespugli che lo costeggiano, infatti, hanno diversi ramoscelli che finiscono sulla carreggiata. Mentre, a onor del vero, gli incroci sono sgombri da cespugli, sono gli attraversamenti pedonali ad essere il problema.

Infatti, i pedoni devono sporgersi fin sotto le macchine per scorgere le auto intransito e avere il via libera per passare. Giorni fa, ma questa è solo una situazione temporanea, i vigili del fuoco del distaccamento provinciale di Ancona sono intervenuti per potare un grosso ramo che rischiava di crollare su una macchina.

Di recente, la notte scorsa, un’auto si è scontrata contro un albero proprio qui, al viale della Vittoria. Erano le 6 del mattino quando una Volkswagen Golf diretta al Passetto ha fatto filotto sul lato sinistro della carreggiata che porta verso piazza IV Novembre, al Monumento dei Caduti.

Intanto, anche i parchi cittadini non versano in condizioni ottimali. Il verde, ad esempio, solletica la testa di chi entra al Pincio, in zona Borgo Rodi. Per non parlare della Cittadella, riaperta da poco dopo l’inutile caccia al cinghiale (che poi è fuggito da solo).

Persino il polmone verde più grande del capoluogo – qual è il Parco del Cardeto – meriterebbe una sistemata, almeno per l’estate. Sono tanti i ragazzi e gli anziani che, per sfuggire al caldo, trovano riparo all’ombra nelle aree verdi della città.