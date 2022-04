Ancona, viaggia a fari spenti con uno pneumatico forato e a velocità sostenuta: arrestato dalla Stradale

Si tratta di un 38enne anconetano finito ai domiciliari per resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo era stato segnalato a bordo di un mezzo lungo via Flaminia mentre procedeva a velocità sostenuta

ANCONA – Un 38enne anconetano è stato arrestato dagli agenti della Polizia Stradale di Ancona nella serata di ieri 29 aprile dopo che intorno alle 21.30 i poliziotti sono stati avvicinati da un automobilista che segnalava loro una auto che proveniente da nord viaggiava in direzione Ancona lungo via Flaminia, procedendo a fari spenti, con uno pneumatico forato e a velocità sostenuta.

I poliziotti dopo aver intimato l’alt al veicolo, che non solo non si fermava, ma per poco stava per investire l’operatore presente sul posto, si sono messi all’inseguimento del mezzo, bloccato dopo circa un chilometro, davanti ad un bar.

Alla richiesta di documenti, il 38enne ha scagliato violentemente il portafogli addosso al poliziotto che stava effettuando il controllo, per poi sottrarsi al controllo entrando nel bar. La Polstrada, chiesto l’ausilio delle Volanti della Questura di Ancona, ha cercato di portare il soggetto all’esterno del locale, per garantire la sicurezza delle persone al momento all’interno del bar, per poi procedere ai controlli di rito, ma l’uomo ha inveito violentemente contro il personale, minacciando gli operatori ed offendendoli.

Non solo, il 38enne, in stato di agitazione e di abuso alcolico, ha tentato di colpire i poliziotti con una bottiglia, e di sottrarsi al controllo dell’alcool test. Dalle verifiche è emerso che l’uomo era gravato da numerosi precedenti per reati contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione e violazioni per guida in stato di alterazione alcoolica.

Gli operatori della Polizia Stradale hanno arrestato il 38enne per resistenza a pubblico ufficiale. Il Gip ha disposto gli arresti domiciliari.