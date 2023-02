Ancona, viabilità di Torrette modificata per la posa del sovrappasso

Via Conca sarà chiusa tra le 22 di domenica 19 febbraio e le 6 di lunedì, dalla rotatoria dell'ospedale in direzione dei lavori in corso, mentre l’Anas chiuderà lo svincolo della Statale 16 in direzione dell’ospedale e di Torrette

ANCONA – Viabilità di Torrette rivoluzionata nella notte tra domani, domenica 19 e lunedì 20 per la posa del sovrappasso dell’ospedale. Come comunicato dal Comune di Ancona, infatti, via Conca sarà chiusa tra le 22 di domenica e le 6 di lunedì dalla rotatoria dell’ospedale in direzione dei lavori in corso, mentre l’Anas chiuderà lo svincolo della Statale 16 in direzione dell’ospedale e di Torrette. In quel tratto di strada e in quelle ore, se non dovessero servirne di più per terminare il lavoro, non si potrà transitare, fatta eccezione per il transito dei mezzi di soccorso da e per l’ospedale. L’interdizione al traffico servirà per permettere la posa del sovrappasso che collegherà tra pochi giorni il parcheggio cui si accede da via Metauro con la zona ospedaliera e che passerà sopra a via Conca. Una struttura con montanti e ponte in acciaio che vedrà la realizzazione anche di un ascensore sul lato ospedale e che sarà terminata una volta posato il sovrappasso, lungo 25 metri.

Successivamente, infatti, la ditta incaricata dei lavori provvederà all’ascensore, che avrà una capienza di tredici persone, all’illuminazione di tutta la struttura, nonché all’installazione delle pareti che proteggeranno il percorso pedonale sopraelevato all’altezza di 5,25 metri. Poi ci saranno i tempi tecnici necessari al collaudo, ma il sovrappasso dovrebbe essere operativo al massimo entro due mesi. La realizzazione della struttura che passerà sopra via Conca non permetterà solo ai pedoni che lasciano l’autovettura nel parcheggio di via Metauro, gratuito, di raggiungere più comodamente l’ospedale senza dover attraversare una strada molto trafficata dove attualmente c’è il semaforo pedonale, ma consentirà anche di togliere lo stesso semaforo che rallenta il traffico intenso che collega la Statale con Torrette e viceversa.