Ancona, viabilità per le partite: allo studio possibili alternative

ANCONA – Le numerose polemiche e critiche per le modifiche alla viabilità sollevate in occasione delle due ultime partite interne dell’Ancona, prima quella contro la Vis Pesaro e poi quella contro la Reggiana, hanno portato a un incontro informale che si è svolto in Comune tra gli assessori Andrea Guidotti e Stefano Foresi, l’amministratore delegato dell’Ancona, Roberta Nocelli, la segretaria della società, Roberta Mancini, e la comandante della polizia locale, Liliana Rovaldi. Un incontro per cercare di capire come migliorare la viabilità che nelle ultime due partite di cartello allo stadio Del Conero ha obbligato migliaia di anconetani a raggiungere lo stadio e a lasciarlo a partita ultimata solo ed esclusivamente dalla strada provinciale che scende da Tavernelle. La viabilità, in queste due ultime circostanze, è stato un tema molto discusso, allo stadio ma anche sui social, perché le scelte hanno portato tanti anconetani a dover affrontare lunghe file. Da sottolineare, però, che nelle partite considerate a rischio è la questura a decidere la viabilità da e per lo stadio, e non l’amministrazione comunale.

Nel summit di ieri in Comune la società sportiva si è confrontata con l’amministrazione e con la polizia municipale per cercare di trovare alternative al problema, ciascuno nelle rispettive aree di competenza. C’è tempo per migliorare la situazione: le prossime partite che affronterà in casa l’Ancona non dovrebbero prevedere molti tifosi in arrivo al seguito della formazione avversaria. La prossima partita di cartello è quella fissata per il 16 marzo contro il Cesena. «Ieri mattina ci siamo incontrati in Comune, io e l’assessore Foresi, con l’Ancona e il comandante Rovaldi – spiega l’assessore Andrea Guidotti –. Un incontro che si è svolto in totale sinergia. In virtù del ritrovato entusiasmo che ha riportato l’Ancona e dei risultati che sta ottenendo la squadra, stiamo cercando di sistemare alcune cose che, per quello che riguarda le nostre competenze, possiamo mettere in campo per migliorare l’afflusso allo stadio e il relativo deflusso. Tra queste idee stiamo valutando la possibilità, per le partite di maggiore richiamo, di mettere a disposizione anche dei mezzi pubblici. Il tutto sempre nell’interesse comune».

La conferma della positività dell’incontro giunge dall’amministratore delegato dell’Ancona, Roberta Nocelli: «È stato un incontro molto proficuo, tutti hanno dimostrato di avere a cuore la problematica. Se ci sarà la possibilità di mettere a disposizione dei bus navetta, noi siamo a disposizione e faremo la nostra parte, anche quella economica, per andare incontro alle esigenze della tifoseria. Per quanto riguarda la viabilità, ci confronteremo con la questura per quelle che possono essere delle eventuali modifiche alla viabilità, che naturalmente rispettino i requisiti della pubblica sicurezza». La viabilità potrebbe essere agevolata anche facendo uscire dallo stadio prima gli anconetani, come peraltro già successo in occasione della partita con la Reggiana e come avviene ovunque, ma sfruttando anche la possibilità di far defluire – e, perché no, anche affluire – il traffico locale da via Filonzi, lasciando alla tifoseria avversaria l’accesso e l’uscita attraverso l’arco degli Angeli, che è peraltro la strada destinata agli ospiti indicata nella segnaletica da e per l’uscita autostradale di Ancona sud, nonché quella che è stata sempre utilizzata, nei decenni, in occasione delle partite più importanti.