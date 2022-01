Ancona, al via le inaugurazioni degli sportelli di quartiere del progetto QuA!

ANCONA- Sono tre i presidi a servizio dei quartieri Vallemiano, Archi/via Marchetti e Palombella di Ancona. Il progetto “QuA! Quartieri in Azione” entra nel vivo con l’inaugurazione dei tre spazi fisici, finalizzati all’ascolto dei bisogni dei residenti e all’erogazione di servizi di prossimità a bassa soglia. Tra questi, messi a disposizione della collettività, ci sono il portierato di quartiere, la consegna spesa a domicilio in collaborazione con gli esercizi commerciali del quartiere, l’aiuto nella compilazione di modulistica cartacea e online, il deposito e il ritiro pacchi, consegna libri, una banca dati per la condivisione di beni e saperi tra vicini (ad esempio baby sitting, piccole manutenzioni, aiuto compiti…), informazioni utili sulle associazioni che operano nei quartieri e sui servizi pubblici e privati sociali attivi, consulenze professionali (mediazione interculturale, psicologiche, pedagogiche, legali, orientamento al lavoro…), fino all’acquisto e consegna di beni alimentari in contesti di fragilità e in sinergia con i servizi territoriali.

Domani, venerdì 14 gennaio, alle ore 18,30, si terrà l’inaugurazione dello sportello di Vallemiano presso la Casa delle Culture. Sabato 15 gennaio, dalle ore 11.00, si procederà con una passeggiata per le strade del quartiere (ritrovo nella piazzetta antistante la Casa del Popolo alle ore 11) e l’inaugurazione dello sportello di Palombella in via Flaminia 91 per terminare, sabato 22 gennaio dalle ore 17.00, con l’apertura dello sportello del quartiere Archi/via Marchetti 8/I, con una passeggiata in zona con ritrovo nel parcheggio di Via Marchetti alle ore 17, e, al termine della cerimonia, la proiezione dei video storici sul quartiere.

Contatti e orari degli sportelli

Vallemiano: ​​dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.30 alle 18.30, tel. 3755078615. Palombella: lunedì, martedì e giovedì dalle ore 16 alle ore 20, dal mercoledì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, tel. 3295849258. Archi/Via Marchetti: lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 15.30 alle 19.30, martedì e venerdì dalle ore 9 alle 12, tel. 3292167460. L’accesso agli sportelli è libero, tuttavia in questa fase di emergenza sanitaria è preferibile prenotare un appuntamento telefonando o scrivendo all’indirizzo info@progettoqua.it.

Il progetto QuA! Quartieri in Azione

Gli obiettivi generali del progetto QuA! Quartieri in Azione puntano al rafforzamento dei servizi sociali ed educativi a bassa soglia, alla diminuzione dell’isolamento sociale, alla creazione di iniziative per favorire la socialità, la solidarietà tra vicini ed il potenziamento delle occasioni di civismo e auto-mutuo aiuto ed infine alla creazione di occasioni culturali di socialità, convivialità e scambio attraverso la creatività, la cultura e l’arte. Nei prossimi mesi, infine, QuA! sarà protagonista di eventi di socializzazione, scambi culturali e momenti di convivialità nei quartieri, laboratori creativi/artistici a carattere multiculturale, interventi di cura di spazi pubblici e sistemazione aree verdi e corsi formativi ed attività di animazione e family learning.



Il progetto Qua! Quartieri in Azione è promosso da ARCI Ancona in partenariato con Polo9 Cooperativa Sociale, Casa delle Culture, Ass.ne Pepe Lab, Comune di Ancona ed ERAP ed è sostenuto dalla Fondazione Cariverona, nell’ambito del bando “Azioni di Comunità”.