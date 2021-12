Ancona, via della Loggia «torna ai pedoni». Sarà riaperta nel pomeriggio

ANCONA – Dopo lunghi lavori di riqualificazione, via della Loggia sarà riaperta oggi pomeriggio (sabato 18 dicembre) ai pedoni. L’importante strada del centro tornerà finalmente a disposizione di anconetani e turisti, in quanto sono stati completati gli interventi di bonifica, ma almeno inizialmente potrà essere percorsa solo a piedi. È stata infatti impreziosita dalla pavimentazione in blocchetti di arenaria, che sostituiscono il precedente asfalto, e che avranno bisogno di una completa maturazione dei materiali di collegamento.

A tal proposito, il Comune di Ancona sta predisponendo degli addobbi, delle luminarie e diverse iniziative natalizie che, a partire dalla giornata odierna, animeranno questa suggestiva e importante via dorica, proprio per favorire l’afflusso di persone (nel rispetto delle norme anti-Covid) e anche le attività commerciali che durante i lavori hanno collaborato per garantire uno svolgimento ordinato e rapido degli stessi, pur subendo i disagi della lunga chiusura. Sono inoltre calendarizzate due visite guidate extra rispetto all’iniziale programma natalizio, già pressoché sold-out, una alle 17, l’altra alle 17.30, passando proprio dalla storica via della Loggia.

Il programma, in collaborazione con l’Arcidiocesi Ancona-Osimo e la Camera di Commercio, è in corso dall’8 dicembre. «Le visite guidate, gratuite e a cura di guide turistiche professionali – sottolinea l’ente dorico – interesseranno i tanti siti e monumenti che si trovano lungo via della Loggia, dall’antico e nobiliare Palazzo Benincasa alla quattrocentesca Loggia dei mercanti, da via Sottomare a ciò che resta dei vicoli di via Saffi, fino a Palazzo degli Anziani e ai magazzini del porto romano. Il clou del programma prevede però la visita degli interni e dei sotterranei della chiesa di Santa Maria della Piazza, dove la Diocesi sta anche allestendo un presepe». Prenotazione obbligatoria presso Iat-Edicola di piazza Roma, chiamando il 339.2922855 o inviando una mail a edicola.iat@comune.ancona.it. Si potrà partecipare se muniti di Green pass.