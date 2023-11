Ancona, via degli Orefici perde due negozi in pochi giorni. Chiude pure Rivière: «Momento difficile»

La titolare Isabella Rocchetti: «Sarà per me l’ultimo Natale in via degli Orefici. A gennaio, si spegneranno le luci di questa mia piccola bottega, ma io continuerò con il mio lavoro»

ANCONA – Dopo ˊFantasie di cartaˊ, via degli Orefici perde un altro negozio. Addio a Rivière, lo storico locale guidato da Isabella Rocchetti. Dopo nove anni di attività, Isabella lascia il vicolo del centro. In pochi giorni, sono già due le attività che abbasseranno le saracinesche. Una morìa di negozi che si sta abbattendo su Ancona.

«Questo sarà per me l’ultimo Natale in via degli Orefici. A gennaio, si spegneranno le luci della mia piccola bottega, la casetta di Rivière – fa sapere lei – È partita la vendita straordinaria che ho deciso di fare per l’occasione, con collezioni scontate dal 30% al 50%».

Isabella si rivolge quindi ai clienti, a cui tributa un grazie: «Spero tanto che mi aiuterete a salutare questo luogo come merita, perché mi ha dato la possibilità di nutrirmi di bellezza, di sorrisi e di condivisioni. E perché, in fin dei conti, più che un negozio di vestiti questo è sempre stato un piccolo rifugio contro il logorio della vita moderna».

Sarebbe bello – riflette Rocchetti – vedere tutti questi abiti sparpagliarsi come tante piccole pepite, nei vostri armadi. Ringrazio tutte voi che siete passate di qua in questi nove anni, compresa la grande famiglia di via degli Orefici che mi ha accolta sin dal primo giorno facendomi sentire a casa».

«Ci sono sogni e nuovi progetti per il nuovo anno ma per questo c’è ancora tempo. Io e Rivière ci cambieremo d’abito e continueremo il nostro viaggio, baule alla mano, alla ricerca di meraviglie. Continuerò infatti a spedire, nonostante il negozio fisico non ci sarà più».

Raggiunta al telefono da www.CentroPagina.it, Isabella racconta di come sia nata la sua passione per la moda e i vestiti: «Ho lavorato per diversi anni in un ufficio, in ambiti diversi. Facevo tutt’altro, ma vede – evidenzia lei – il dna prima o poi emerge. E io sono cresciuta tra i tessuti, la passione per la moda me l’ha trasmessa mia nonna, con cui ho respirato vestiti e cuciti fin da piccola. Sono cresciuta in mezzo ai tessuti, non poteva essere diversamente, ma ora stiamo vivendo un periodo difficile».

Nel giro di pochi giorni, sono già tre i negozi che si apprestano a dire addio al commercio anconetano. Una settimana fa, avevamo scritto di Daniela Rossini, storica titolare di ˊMcGregorˊ che lascia tra le lacrime il suo lavoro dopo 27 anni di onorato servizio. E poi Roberta Pesaresi, la sorridente titolare di ˊFantasie di cartaˊ, in via degli Orefici che dice ˊbastaˊ dopo 11 anni.

Un vicolo, questo, che si sta svuotando, nonostante i commercianti abbiano fatto di tutto per risollevarlo e farlo rivivere con iniziative culturali, murales ed eventi vari. Un momento inevitabilmente complicato per il settore del commercio anconetano, che pare subìre batoste pesantissime.