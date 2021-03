Ancona e Verona più vicine con il progetto “Città Culture”

ANCONA – Il capoluogo dorico e Verona più vicine grazie ad un accordo quadro di collaborazione tra il Comune-Fondo Mole e l’Università degli Studi di Verona per un progetto dal titolo “Città Culture”.

Scaturito da una serie di scambi avvenuti in occasione dell’ultima edizione di Kum Festival e dall’approfondimento legato al tema della candidatura a Capitale della Cultura 2022, l’accordo vede connettersi due luoghi monumentali delle due città: la Mole – contenitore artistico multifunzionale da una parte, e l’ex panificio militare/ provianda Santa Marta di Verona, complesso di archeologia industriale e sede universitaria nel campo della ricerca delle Scienze sociali, dall’altra.

Un flusso bidirezionale che, potendo tra l’altro contare sulla vicinanza delle medesima Fondazione (Cariverona), «arricchirà il panorama culturale delle due comunità – assicura l’assessore alla Cultura Paolo Marasca– nella convinzione che allacciare sempre più legami sia la linea da seguire per il futuro. Il nostro Paese è fatto di città e di eccellenze che vanno opportunamente messe in collegamento, con tutta una serie di benefici per i territori».



Entrambi i contenitori culturali, molto simili negli spazi e nelle vaste proporzioni, sono analogamente ubicati in quartieri strategici contrassegnati da una serie di problematiche e opportunità che concorrono a definirne destinazione e progettualità. Sulla base di questo accordo significativo si potrà avviare un progetto che vedrà in correlazione i due centri con il rispettivo patrimonio culturale: la Mole porterà a Verona le proprie azioni artistiche, residenze, mostre, collaborazioni maturate e altro ancora, e Santa Marta porterà ad Ancona il proprio contributo di residenze culturali e saperi antropologici, sociologici, filosofici e via di seguito.