Ancona, vendita abusiva di cosmetici: sanzionato un locale

ANCONA – Nella giornata d ieri (31 maggio), nell’ambito dell’operazione “Alto impatto” nel quartiere del Piano, coordinata dal questore di Ancona Cesare Capocasa su indicazione del Prefetto in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, personale della polizia, insieme a carabinieri, guardia di finanza e della polizia locale, ha effettuato un servizio congiunto finalizzato alla prevenzione di reati e controlli amministrativi di locali ed esercizi pubblici.

La polizia, unitamente a personale della polizia locale ufficio commercio, ha effettuato alcuni controlli amministrativi tra cui anche in un noto ristorante del centro. Qui è stato rilevato che il titolare aveva organizzato un corner per la vendita di prodotti cosmetici, i quali necessitano di specifica autorizzazione commerciale e sanitaria. Da accertamenti presso il Comune è emerso che la predetta attività era completamente abusiva, priva di documentazione necessaria alla vendita. Per tale violazione verrà contestata al titolare la sanzione amministrativa con importo pari a 5mila euro. Il comune di Ancona, a seguito della violazione, emetterà un’ordinanza di cessazione immediata dell’attività abusiva.