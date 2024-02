Ancona, vende pesce abusivamente: multato per 5mila euro

ANCONA – Durante un ordinario servizio di controllo del territorio i poliziotti, transitando vicino a piazzale Loreto, notavano un uomo che alla vista della volante nascondeva una cassetta di colore bianco sotto una vettura ed una donna che, nel frangente, si allontanava repentinamente.

Così i poliziotti scendevano dall’autovettura ed identificavano i soggetti. In particolare l’uomo, tunisino di circa 60 anni, regolare sul territorio nazionale, alle domande dei poliziotti riferiva che all’interno della cassetta c’era della frutta. In realtà, i poliziotti appuravano che c’era del pesce e, in merito, la donna che aveva cercato di allontanarsi, riferiva che si trovava lì per acquistare del pesce e che conosceva l’uomo quale venditore ambulante di merce ittica e che, all’arrivo degli operatori quest’ultimo le faceva cenno di allontanarsi. Inoltre, i poliziotti notavano che dal lato opposto dell’autovettura erano poggiate altre tre cassette piene di pesce.

L’uomo, condotto presso gli Uffici di via Gervasoni, veniva multato e sanzionato. Si appurava inoltre che il pesce, suddiviso in quattro cassette, ammontava ad oltre 20 kg. L’uomo, sprovvisto di qualsiasi autorizzazione e documento sanitario per la vendita della merce esposta al pubblico veniva sanzionato e multato per 5.165 euro.