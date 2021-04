Ancona, vende ai passanti vestiti e occhiali rubati poco prima in due negozi

Gli agenti della Polizia, dopo le segnalazioni dei titolari delle attività commerciali, hanno identificato e trovato il ladro con la merce in piazza Ugo Bassi

ANCONA – Ruba e cerca di vendere la merce: denunciato dalle “Volanti”. Il fatto è accaduto ieri (lunedì 19 aprile), nel tardo pomeriggio, quando in Centrale Operativa è arrivata una telefonata del titolare di un negozio di Corso Carlo Alberto che lamentava la scomparsa di alcuni capi di abbigliamento.

La Volante, inviata sul posto, ha preso contatti con il proprietario del negozio per verificare il furto. Nel frattempo un’altra telefonata è arrivata in sala operativa: era da parte di un altro titolare di un negozio di ottica, il quale riferiva di aver notato un uomo all’interno che si aggirava con fare sospetto e che, dopo alcuni giri, se ne andava frettolosamente.

I Poliziotti della Volante hanno cercato di conoscere quanti più dettagli possibili della persona e hanno così capito di chi si poteva trattare. Di lì a poco lo hanno rintracciato .Quest’ultimo conosciuto dai Poliziotti, con diversi precedenti di Polizia e numerosi fogli di via a suo carico da diverse città italiano, era in piazza Ugo Bassi, a ridosso di una panchina mentre mostrava ai passanti la merce che aveva rubato poco prima nel negozio di abbigliamento con il cartellino e ben confezionata.

Ancora non aveva fatto in tempo a mostrare anche i due paia di occhiali che, con abilità aveva sottratto all’interno del negozio di ottica. Portato in Questura è stato denunciato a piede libero e la merce restituita ai legittimi proprietari.