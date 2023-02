Ancona, vedono i carabinieri e scappano ma lasciano a terra 50 grammi di hashish

ANCONA – Nella giornata di ieri, primo febbraio, i militari della Compagnia di Ancona hanno svolto dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione del consumo di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici.

L’evento più significativo si è verificato nel quartiere Collemarino, intorno alle 11. I carabinieri della locale Stazione, infatti, stavano effettuando dei controlli sulla pubblica via, nelle adiacenze di un istituto superiore quando un gruppo di giovani, alla loro vista, si è dato subito alla fuga a piedi.



Gli uomini dell’Arma hanno ben presto intuito quale fosse la ragione della loro condotta: nel punto in cui essi si trovavano, infatti, hanno rinvenuto un involucro termosaldato in cellophane contenente un grosso frammento di hashish del peso complessivo di oltre 50 grammi.



I militari hanno così proceduto, nell’immediatezza, a recuperare lo stupefacente e a sottoporlo a sequestro, per la successiva distruzione, evitando di effettuare inseguimenti che avrebbero potenzialmente potuto esporre a rischi i ragazzi. In corso attività di indagine, anche mediante l’esame di filmati prodotti dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona, per individuare il proprietario dell’hashish rinvenuto e ricostruire la filiera che gli ha consentito di poter disporre di un quantitativo di stupefacente così significativo.