Ancona, atti di vandalismo sulle auto parcheggiate alle Palombare

ANCONA – Autovetture prese di mira alle Palombare, i residenti chiedono maggiore attenzione e l’installazione di telecamere di sorveglianza. Gli episodi si sono verificati nei giorni scorsi: auto con le fiancate rigate, chiodi negli pneumatici, atti di vandalismo che le vittime di questi gesti hanno prontamente denunciato ai carabinieri. Della questione s’è interessato il consigliere comunale Diego Urbisaglia che ha portato l’argomento stamattina 21 maggio in consiglio comunale. Le Palombare sono un quartiere in rapida evoluzione, come aveva scritto tempo fa Centropagina in un servizio dedicato. Ora le auto vandalizzate, problema di cui si occuperà anche la Polizia Locale, come specificato durante il consiglio comunale odierno dal vicesindaco Giovanni Zinni. «Gli atti di vandalismo si sono verificati in via dell’Industria e via dell’Agricoltura, dove ci sono i nuovi condomini, i residenti che ci hanno contattato hanno fatto presente che hanno presentato denuncia ai carabinieri. Chiedo se siete a conoscenza del fatto, se l’amministrazione o il comando di polizia locale si sono attivati per risolvere la problematica e se c’è l’intenzione di collegare nuove telecamere per reprimere questi atti» ha detto il consigliere Urbisaglia.

La risposta di Giovanni Zinni ha sottolineato però che il comando di Polizia Locale non era ancora a conoscenza di questi fatti: «La denuncia è stata fatta presso i carabinieri, la polizia locale notizie di questi danneggiamenti, prendiamo atto di questa informazione, gli agenti della polizia locale che svolgono un servizio preventivo con le pattuglie continueranno a girare anche alle Palombare. Per quanto riguarda le telecamere, il comandante riferisce che in quella zona ci sono già telecamere di privati. In ogni caso l’amministrazione comunale ha intenzione di fare un ulteriore stralcio di telecamere, l’informatica lo programmerà anche in base alle entrate che ha, non so fornire una data su quando verranno installate. Concludo dicendo che è sempre opportuno informare la nostra polizia locale, riguardo ad atti del genere. Le uniche cose che possiamo fare sono aggiungere telecamere e fare più servizi preventivi». Urbisaglia ha concluso spiegando che solleciterà i residenti «per fare dovuta denuncia alla polizia locale» e che le nuove telecamere da installare dovrebbero essere posizionate anche nel quartiere delle Palombare, proprio per monitorare anche questi nuovi atti di vandalismo.