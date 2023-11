Ancona, vandali scatenati in via XXIX Settembre. I residenti esasperati: «Denunciamo ai carabinieri»

ANCONA – Vandali scatenati a Capodimonte: raid in via Rupi, sopra il lungomare di Porta Pia. Ma ora scatta la denuncia ai carabinieri. Amara scoperta per i residenti di via XXIX Settembre che ieri mattina (13 novembre) hanno avuto una inaspettata sorpresa. Uno degli storici abitanti del quartiere sottolinea come «tutta questa schifezza, fino a qualche giorno fa, non c’era».

I teppisti avrebbero agito indisturbati nella notte a cavallo tra il 12 e il 13 novembre, quindi due giorni fa. La zona è quella che si trova di fianco al parcheggio coperto Traiano. Le abitazioni sono un gioiello con vista porto, tanto che ci sono persino diversi alberghi e hotel da quelle parti.

Scritte ancora fresche a due passi dal porto antico

«Ero sicuro che prima o poi ci avrebbero provato – riflette il nostro lettore – ma una schifezza del genere non me l’aspettavo», riflette un signore che abita in quella zona. Credo ci fosse l’impalcatura per dei lavoratori di finitura – commentano gli abitanti – Faremo denuncia ai carabinieri, se ne occuperà una nostra condòmina insieme all’amministratore».

«Spesso la gente utilizza le due rampe di scale col parapetto in mattoni per fare i bisogni, ma non era mai successo che facessero queste schifezze. Abbiamo ridipinto la facciata la scorsa primavera, i vandali evidentemente hanno aspettato che fosse tutto pulito». I tag e i segni, molti dei quali senza senso, sono di vario colore.

Il vandalismo di via XXIX Settembre: tantissimi gli imbrattamenti. Il palazzo era stato appena tinteggiato

«Alcune scritte, quelle nere, sembrano caratteri arabi – osservano dalle palazzine di via Rupi – Una di queste, sopra la tettoia di via XXIX Settembre 2, sembra riferirsi all’inferno». Proprio ieri, la polizia ha individuato e denunciato una coppia di fidanzatini che si divertivano – per così dire – a deturpare la città. Agivano in particolare nei rioni dell’Ancona storica, tra via Matteotti e piazza del Plebiscito, compresa via San Cataldo. Che sia la loro mano ad aver colpito anche in via Rupi?

Le panchine imbrattate in corso Garibaldi

In centro, invece, nel nostro tour dell’orrore alla scoperta del degrado, abbiamo notato diverse panchine di marmo imbrattate, con disegni stilizzati, faccine sorridenti e scritte di vario genere. Tutte realizzate con un pennarello a punta grossa (quasi sicuramente indelebile) nero.

Si tratta delle sedute bianche posizionate lungo corso Garibaldi. Tra l’altro, proprio in questi giorni che precedono il Natale, l’Amministrazione sta mettendo mano agli arredi urbani. Ecco il motivo per cui le fioriere sono posizionate in fila lungo la via del commercio dorico, che parte da piazza Cavour e arriva al porto.