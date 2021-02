ANCONA – È click day nelle Marche per la campagna vaccinale contro il covid-19. Alle 14 di oggi – 12 febbraio – hanno preso il via le prenotazioni per gli ultraottantenni che potranno sottoporsi alla vaccinazione a partire dal 20 febbraio. Quindici i punti vaccinali nella regione. In provincia di Ancona cono 4: l’impianto sportivo Paolinelli ad Ancona, a Jesi la Bocciofila, a Senigallia l’Istituto Superiore Bettino Padovano.

Tre i punti vaccinali in provincia di Pesaro Urbino: il centro sociale Novecento P. Monaldi, il palazzetto Carneroli ad Urbino, il centro ortofrutticolo Codma a Fano. Quattro le sedi dove verranno vaccinati gli over 80 in provincia di Macerata: Oratorio Santa Madre di Dio a Macerata, il centro civico quartiere Risorgimento a Civitanova Marche e Sala Italia a San Severino Marche.

Fondamentale la vaccinazione contro il covid-19, come ricorda il primario della Clinica di Malattie Infettive di Torrette, Andrea Giacometti che raccomanda il vaccino per una duplice ragione, «per proteggere se stessi da una malattia che può essere anche molto grave e per evitare che il virus continui a circolare dando origine ad ulteriori varianti. Dobbiamo frenare la moltiplicazione del virus».

Professor Andrea Giacometti, Direttore Clinica di Malattie Infettive degli Ospedali Riuniti di Ancona

Il primario evidenzia che il 50% delle persone attualmente ricoverate nel reparto di Torrette sono sotto C-Pap, ovvero sono in ventilazione tramite mascherina, e che l’età media si attesta intorno ai 75-80 anni. Fra i ricoverati degli ultimi giorni ci sono anche due pazienti per i quali è stata confermata positività alla variante inglese.

DOVE VACCINARSI

Due le location a Fermo e due ad Ascoli Piceno: nel fermano gli ultraottantenni potranno recarsi nel distretto di Montegranaro e ad Amandola presso la ex scuola Elementare. Nell’ascolano invece alla Casa della Gioventù di Ascoli Piceno e al Palazzetto dello sport B. Speca di San Benedetto del Tronto.

COME PRENOTARE

Le prenotazioni, riservate ai marchigiani nati prima del 1 gennaio 1942, possono essere effettuate sul portale web o tramite il numero verde 800 009 966 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 (esclusi i festivi). Al momento della prenotazione si occorre avere a portata di mano il numero di tessera sanitaria e il codice fiscale della persona che si sottopone alla vaccinazione, il numero di cellulare (ogni singolo cellulare può gestire massimo 10 prenotazioni), il codice di avviamento postale del comune di residenza o di domicilio della persona da vaccinare.

All’atto della prenotazione al cittadino verrà indicato il giorno, l’orario e la sede del punto di vaccinazione legata al codice di avviamento postale e alla prima disponibilità. Lo spostamento degli appuntamenti non è consentito dalla piattaforma web, per cui in questo caso si dovrà annullare per poi prenotare nuovamente. Per gli over 80 che non sono in grado di deambulare o di essere accompagnati dai familiari nei punti vaccinali, le prenotazioni saranno aperte dal 20 febbraio.